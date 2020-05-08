Torbalı’yı global merkez yapacak

Fabrikaların düşük kapasite ile çalışmasının bazı modellerde istenen opsiyonların bulunamamasına sebep olabileceğini belirten Olivier Cornuaille, “Limanlarda kalan araçlarımızı nisan ayında Türkiye’ye getirmeyi başardık. 10 bin adet araç getirdik ve 2008 gibi yeni modellerimiz sayesinde SUV satışları nisan ayında sedan satışlarını geçti. Şu an elimizde araç var ancak talep devam ederse bizim de tedarik sıkıntısı çekmemiz mümkün olabilir. Yeni modellerin piyasaya çıkışında da bir kaç ay gecikme olabilir” dedi.

YEDEK PARÇA ÜSSÜ

İzmir Torbalı’daki Opel fabrikasını yedek parça üssü haline getirdiklerini de belirten Cournuaille, “Türkiye’deki ağımızı genişletiyoruz ve buna Torbalı’da bir yedek parça üssü ekledik. Bu merkezi global çapta bir tedarik merkezi halinde dönüştürme isteğimiz bulunuyor. İlerleyen zamanda da bu konuda ciddi atılımlarımız ve açıklamalarımız olacak” dedi.

Cornuaille, “Türkiye pandemi sürecini iyi yönetti, bu sayede talep de devam etmiş gözüküyor. Sektör bir önceki seneye göre ilk çeyrekte yükselişte ancak esas bakmamız gereken sene geçen sene değil, pazar normal seviyesinin yarı yarıya altında kaldı diyebiliriz. Yıl başında yaptığımız 700 bin tahminlerine ulaşabileceğimizi düşünmüyorum” dedi. Cornuaille, “Fiyatlarımızı Euro kuruna göre belirlemek durumunda kalıyoruz. Bu sebeple fiyatlar elbette kura bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu şekilde devam ederse daha yükselmesi de kaçınılmaz olacak. Pandemiden önce 4 şift çalışan bir fabrika, bugün üretime 1 vardiya ile başlıyor. Bu da üretim maliyetlerinin artması ve kârsız şekilde araç üretilmesi demek. Fiyatların değişimine sebep olacak bir diğer gelişme de bu.”



‘FRANSA’DAN DAHA İYİ’

GROUPE PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, “İtiraf etmem gerekirse pandemi süreci Avrupa’yı çok cidi şekilde etkiledi, bu konuda Türkiye çok başarılı çalışmalar yürüttü. Benim kendi ülkem olan Fransa’dan çok daha iyi bir pandemi süreci geçirdi. Bu sayede sektör tamamen durmadı ve talep devam edebildi. Yine de bizim müşterimiz konumundaki, iş sahipleri durmadan kaynaklı para kaybettiler. Bu da yıl başındaki tahminlerimize ulaşmamızı zor kılıyor” dedi.