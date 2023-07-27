Topyekûn kampanya çağrısı

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Son aylarda hem ciroda hem de adette artış kaydeden perakende sektöründen enflasyonla mücadele için ikinci yarıda topyekün kampanya çağrısı geldi. Çağrının sahibi, Birlemiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel’di. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’la görüştüklerini hatırlatan Öncel, “Daha önce de enflasyonla mücadele için kampanyalar yapmıştık. Maliyet artışları söz konusuyken bu kolay olmayabilir ama bizi asıl tedirgin eden, talepte bir azalma yaşanması. Nakliyecinin, bankaların, AVM’lerin devreye girmesiyle başlatacağımız bir kampanya, enflasyona karşı ‘efsane cuma’ etkisi yaratabilir. Bu süreç bakanlıkların koordinasyonunda yapılmalı, geçtiğimiz yıllarda da kamu önderliğinde yapılmıştı” dedi.

ADETTE 3 AYLIK YÜKSELİŞ

BMD verilerine göre, haziranda hem adet satışlarında hem de ciroda önemli bir yükseliş görülüyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre BMD üyelerinin yüzde 80’i adet satışlarında artış yaşandığını açıkladı.

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Sinan Öncel, bunun sürdürülebilir olmasına vurgu yaparak “Talepte herhangi bir gevşeme yaşanmaması için bir kampanya yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz, elimizden bu geliyor. Talep artışındaki ana sebep, insanların parasının değer kaybetmeden bir şeyler alma yönündeki davranışları. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç duyulan ürünleri tüketici şimdiden alıyor. Gıda dışı ürünlere gelirsek, talebin azalmadan devam etmesi adına doğru fiyatlama ve kampanyayla ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

SEZON BAŞINDA KAMPANYA

Daha önce benzer şekilde yapılan kampanyalardan herkesin fayda gördüğünü belirten Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eski ürünlerini elden çıkarmak isteyen firmalarımız bu ürünlere daha yüksek indirim yapabilir. Enflasyonun ‘efsane cuma’sı olabiliriz. Şu anda sezon başında koyduğumuz fiyat, bu kadar enflasyon döneminde sezon sonunda ucuz kalıyor. Biz bunu sezon başında yapalım diyoruz. Burada nakliyecinin, bankacının, AVM’nin de devreye girmesi lazım” diye konuştu.

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YERLİ AYAKKABICI ‘VARIM’ DİYOR

Sinan Öncel’in çağrısını perakendenin diğer oyuncularına sorduk. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Önder Özpamukçu, kampanyaların hali hazırda sürdüğünü belirterek, “Gıda fiyatlarının daha da artmaması için tüm sektör mücadele veriyor. Henüz bir yorumda bulunmak için erken ama tüm sektörlerin katılacağı ayrı bir kampanya kurgusu ortaya çıktığı zaman biz de tabi bir değerlendirme yapıyor oluruz” dedi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de, ‘efsane cuma’ kampanyası olursadestek vereceklerini ifade etti. “Biz zaten şubat ayında bütün üreticilerle, yan sanayiyle bir araya geldik. Kampanya yaptık” diyen İçten, sektör olarak her zaman bu tarz çalışmaların içinde yer alacaklarının altını çizerek, “Ayakkabı sektörü milletinin yanındadır. Burada talebimiz yerli üretici kampanyaya dahil olmalı. Okulların açılma tarihinin yaklaştığı bir dönemde böyle bir kampanya çok değerli olur. Hepimiz aynı gemideyiz” şeklinde konuştu.

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Türkiye Nakliyeciler Derneği Başkanı Hakkı Başman ise akaryakıta gelen zamlarla çok ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti ve şunları söyledi: “Çok ciddi zarar içindeyiz. Nakliye sektöründe zaten fiyatlarımızı oluşturamıyoruz bu yüzden sektörümüzde yapılması mümkün değil. Yapılacak bir kampanyaya bu şartlarda maalesef evet diyemiyoruz.”

‘BEKLENTİ MALİYETİ ENFLASYONUNA DİKKAT’

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da BMD’nin kampanya önerisine sıcak bakan isimlerden oldu. Bünyesinde DamatTween, D’S Damat gibi markaları bulunduran Orka Holding olarak sezon başından bu yana kurda yüzde 50’lerde artış olmasına rağmen fiyat değiştirmediklerini söyleyen Orakçıoğlu, piyasadaki ‘beklenti maliyeti enflasyonu’na dikkat çekti. Orakçıoğlu, “Elinde etiket makinesi günde üç kez fiyat değiştiren var. Beklenti maliyeti enflasyonu söylentisi var. Buna göre fiyat belirleniyor, bunu aşmak en önemli konu. Mevcut maliyet değil beklenti maliyeti enflasyonu işliyor piyasada. Her sektör için bunu söylüyorum. Herkes kafasına göre bir kur öngörüsünde bulunuyor. Ona göre maliyet çıkarıyor ve fiyatlama yapıyor. BMD’nin bahsettiği kampanyaya destek vermek çok önemli ama fiyatları reel maliyetlerle sabit tutmak bile bu dönemde önemli bir kampanya” dedi.

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İSTİHDAMDA KAYIP UYARISI

Beklenti enflasyonunun çok yoğun yaşanmaya başladığını belirterek, sağlıksız bir fiyatlandırma olduğuna dikkat çeken TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, Avrupa’daki resesyon gündemiyle birlikte talepte beklenen canlanmanın yaşanmadığını ve istihdamda da kayıpların sürebileceğini belirtti. “Sağlıksız fiyatlamanın sebebi gelecekte enflasyonun devam edeceğine yönelik algı” diyen Fayat, “Kredi kartlarından nakit çekme faizlerine ve tüketimdeki kredi büyümesine biraz yavaşlama yapıldı. Atılması gereken rasyonel adımların katı bir şekilde olmasa da yavaş yavaş yapıldığını gözlemliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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‘POZİTİF HAVA KAYBOLMAMALI’

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, Sinan Öncel’in ‘efsane cuma’ önerisini desteklediklerini belirtti. “Geçmişte de buna benzer ortak hareketlerimiz olmuştu, alışveriş merkezleri olarak bundan sonra da perakende sektörünün tüm federasyonlarının dahil olduğu ortak kampanyalarda elimizi taşın altına koymaya hazırız” diyen Şapkacı, şu anda 2019 verilerinin yakalandığını, başarılı bir sezon geçirildiğini söyledi. Şapkacı, tüketicinin bazı alımlarını öne çektiğine vurgu yaparak, “Satışlar geçen yıla göre yüzde 100, elektronikte ise yüzde 150 arttı. Şimdi sektörde bunun devamı gelecek mi endişesi var. Bu pozitif havanın kaybolmaması için bir efsane cuma kampanyasına biz de destek oluruz” diye konuştu.