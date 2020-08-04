Toplusözleşme üyelerin güvenini arttırdı

Ankette, geçen yıl 10 üzerinden 6.7 olan sendikaya güven oranı, ocak ayında imzalanan 2019-2021 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin ardından 8.5’a yükseldi. Ankete katılanlara toplusözleşmelerdeki ücret zamlarından memnuniyet de soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 46.6’sı “pekiyi”, yüzde 38.2’si “iyi”, yüzde 12.1’i “orta” yanıtını verdi. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise, anketlere önem verdiklerini söyledi. Kavlak, “200 bin üyemizim her biri bizim için çok değerli. Bunun içinde üye odaklı sendikacılık anlayışıyla tüm üyelerimizin kanaat, öneri ve sorunlarına eğiliyoruz. Yol haritamızı ve kapasitemizi onların geri dönüşleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Son yapılan ankette sendikaya güven oranının 10 üzerinden 6.7’den 8.5 yükselmesi bizi memnun etmekle birlikte, bu sonucu sendika yönetimi olarak başarı olarak görmüyoruz” dedi.