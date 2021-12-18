'Toplumun satın alma gücünü arttırdık'

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün bütçe görüşmelerinden milletvekillerinin sorularını yanıtladı. TBMM Genel Kurulu’nda asgari ücret ile ilgili yaptığı karşılaştırmalar ve muhalefet milletvekillerine verdiği yanıtlarla dikkat çeken Bakan Nebati, görüşmelerde asgari ücretle ilgili olarak da bazı karşılaştırmalar yaptı. Nebati, “Asgari ücretin işverene maliyetini yüzde 39.9 arttırdık. Asgari ücretli 2003’te 203 kilogram ekmek alırken, yılbaşından itibaren 468 kilogram ekmek alabilir. 2003’te 23 kilogram dana eti alabilirken 2021 yılında 46 kilogram, 2022’de bu artışla 62 kilogram dana eti alacak. 2021 yılında 93 kilogram beyaz peynir, 2022’de 129 kilogram beyaz peynir alabilecek. 2021’de 3 bin 317 kilovatsaat elektrik alabilirken, önümüzdeki ay 4 bin 637 kilovat saat elektrik alacak. 2021 yılında 22 adet tüp alabilirken, 2022 yılının Ocak artışıyla beraber 24 adet alacak. 2003 yılında asgari ücretle 124 litre benzin alabilirken, 2021 yılında 368 litre; 2022 yılında 489 litre benzin alabilecek” diye konuştu.

‘ORTALAMA KİRA 1261 TL’

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Almanya’da asgari ücretin 1.585 Euro olduğunu söyleyen Bakan Nebati, “Berlin’deki şehir merkezindeki bir kira 1.969 Euro. Amsterdam’da 1.701 Euro ücret varken 2 bin 622 Euro kira, Paris’te 1.555 euro asgari ücret varken 2 bin 750 Euro kira, Madrid’de 1.110 Euro iken asgari ücret, 1.579 Euro, Atina’da 758 Euro iken 779 Euro kira şehir merkezi. Türkiye’de şehir merkezinde ortalama kiramız 1.261 Türk Lirası. Berlin’de ekmek 1.210, şehiriçi otobüs 528, Türkiye’de ekmek 2 bin 335 tane alınabiliyor asgari ücretle. Şehir içi otobüsle 1.335, Madrid’de ekmek 1.130 adet alınabilirken Türkiye’de 739 şişe suyu, şehiriçi otobüsü 739 adet alınabiliyor. Paris’te ekmek 793 adet alınırken şişe su da 823 adet, şehir içi otobüs de 818 adet alınıyor, Türkiye’de 1.335” dedi.

VERGİ ADALETİ

Kişi başı gelir seviyesinin de arttığına vurgu yapan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kişi başına gelirimizi artırırken toplumumuzun satın alma gücünü de arttırdık. Bir işçi kardeşimizin gönderdiği Şemsi Tebrizî’den bir alıntı var, muhteşem bir şey. ‘Sevmeye karınca yük, sevene filler karınca/Dağı bile taşır insan, aşık olup inanınca’. 2002 Aralık-2021 Kasım döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 587.5 iken en düşük memur maaşı yüzde 1.145 oranında. Ortalama memur maaşı yüzde 913 oranında en düşük SSK emekli aylığı yüzde 921 oranında, en düşük tarım BAĞKUR emekli aylığı yüzde 2 bin 738 oranında. En düşük esnaf BAĞ-KUR emekli aylığı yüzde 1.480 oranında en düşük memur aylığı yüzde 770 oranında net asgari ücret yüzde 2 bin 280 oranında artmıştır. Vergi politikalarımızla çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak, vergi adaletini güçlendirmek amacıyla çok önemli düzenlemeler yaptık.

'ŞENATALAR HOCAMDI'

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Görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Nebati’yi “Ekonominin başına hiç ekonomi eğitimi olmayan bir bakan atandı. Ekonomi eğitimi yok. Milletvekillerinin bakan olabildiği bir dönemde Ekonomi Bakanlığı için tercih edilmedi. Bugün, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinde ekonominin başında, geminin dümeninde kaptan ama kaptanlık belgesi yok, kaptan ama kaptanlık eğitimi yok, kaptan ama kaptanlık tecrübesi yok” sözleriyle eleştirdi. Bakan Nebati, Özel’in eleştirisine şu karşılığı verdi: “Özgür Bey’e çok çok teşekkür ediyorum. Bir eczacı olmasına rağmen ve Plan ve Bütçede hiç görev almamasına rağmen ekonomiyle ilgili yaptığı bu muhteşem tespitlerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bir hayal kırıklığına uğratmak istemezdim ama benim bir de kaptanlık belgem var; göstereceğim, size göndereceğim. Çok değerli Özgür Özel Bey, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Maliye politikaları ve kamu maliyesi derslerini çok saygı duyduğum, önem verdiğim, her gördüğümde keyfimi yerine getiren çok değerli bir hocadan aldım; CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar’dan. Ondan öğrendim, onun öğrettikleriyle de hareket ediyorum. ‘Türkiye modeli’ diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını... Burhan Hoca elini açarak ‘Kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir’ derdi, ona layık olmaya çalışıyorum. Yani Ersin Kalaycıoğlu’ndan siyaset bilimi dersi aldım; İlter Turan Hoca’dan aldım; Anayasa’yı, Özgür beyciğim, Bakır Çağlar beyden aldım, Ali Ülkü Azrak beyden idare hukukunu öğrendim, Sulhi Dönmezer Hocadan ceza hukuku öğrendim. Muhteşem hocalarım vardı, onlar yetiştirdiler.”