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Toplumsal cinsiyet eşitliğine destek

#Ege İhracatçı Birlikleri#Cinsiyet Eşitliği#Kadın
Toplumsal cinsiyet eşitliğine destek

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ‘Milyon Kadına Mentor Programı’na kurumsal katkı sağlamaya başladığını duyurdu.

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EİB Başkanı Jak Eskinazi, Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Cinsiyet Eşitliği 2021 Raporu’na göre Türkiye’nin cinsiyet eşitliğinde dünyada 156 ülke arasından 133’üncü sıraya gerilediğini söyledi. Eskinazi, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yayınladığı 2019 İnsan Gelişme Raporu’nda yer alan Toplumsal Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi’ne göre, Türkiye iki sıra gerileyerek 162 ülke arasında 68’inci sırada yer aldı. Sürdürülebilir Kalkınma 2021 Raporu’na göre de Türkiye 165 ülke arasında 70.4 endeks puanı ile 70’inci sırada yer alıyor. Biz uzun süredir toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Milyon Kadına Mentor Programı (Million Women Mentors-MWM), STEMconnector aracılığıyla STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kariyerlerini ve liderlik fırsatlarını sürdürmek için genç kadınlara olan ilgi ve güveni artırmaya yönelik bir girişim” dedi. Eskinazi, “MWM ağının misyonu, genç kadınları STEM kariyerlerinde takip etmeye, sürdürmeye ve gelişmeye teşvik etmek. EİB olarak 2 yıl süre taahhüt vererek, bu süre zarfında minimum 30 mentor ile bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarında kariyer planlayan genç kadınlara fayda sağlama sözü verdik” ifadelerini kullandı.

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#Ege İhracatçı Birlikleri#Cinsiyet Eşitliği#Kadın

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