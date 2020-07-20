Topluma bir faydası olmayanın geleceği yok

Bu vesileyle Alper online ortamda Türkiye’de de bir basın buluşması düzenledi. Paydaş kapitalizminin konuşulduğu bir dönemde dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve gönüllüğün öne çıktığını, toplumsal fayda yaratmayan şirketlerin geleceğin dünyasında yer bulamayacağını vurgulayan Cenk Alper, pandemi döneminde öncelikle sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına odaklandığını, Sabancı Gönüllüleri’nin STK’ların birçok projesine de destek olduğunu paylaştı. 2015 yılından bu yana Sabancı Gönüllüleri programını yöneterek 16 Sabancı Holding şirketi çalışanlarıyla 16 ilde 71 proje yürüten bir gönüllü ordusu kuran Alper, ilk 3 yılda cinsiyet eşitsizliğine odaklandıklarını, ikinci 3 yılda da gençliğe odaklanarak projeler ürettiklerini, pandemi sürecinde önceliklerinin değiştiğini ve sağlık çalışanlarını desteklediklerini aktardı.

MAAŞIMIZI AZALTIRIZ

COVID-19’un yalnızca bir sağlık krizi değil, ekonomik kriz de yarattığını, birçok ülkede işsizlik rakamlarının hızla yükseldiğini anlatan Alper, “Eğer siz işten çalışanlarınızı çıkartırsanız, çıkarttığınız kişilerin toplumda bıraktığı negatif etki öbür tarafta sizin finansal performansınızı negatif etkileyecek. İşten çıkarma yasakları başlamadan önce arkadaşlarıma, korona döneminde tek bir kişiyi geride bırakmayacağımı söyledim. Eğer bıçak kemiğe dayanır ve böyle bir işten çıkarma noktasına gelirsek hep birlikte bu sorumluluğu üstleneceğimizi de açıkladık. Gerekirse maaşlarımızı azaltırız. Allaha şükür pandemi dönemindeki performansımız gayet iyi gidiyor ve böyle bir noktaya gelmedik” diye konuştu.