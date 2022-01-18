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Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) 20’inci yılında yeni genel müdür

#Toplum Gönüllüleri Vakfı#Ayşe Kırımlı#Didem Duru
Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) 20’inci yılında yeni genel müdür

"Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde" prensibiyle 2002 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda (TOG) genel müdürlük bayrağını Ayşe Kırımlı devraldı.

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Yirmi yıldır gençlerin ürettiği projelerle bir taraftan onların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken diğer taraftan da toplumsal sorunlara çözüm olacak projeleri hayata geçiren TOG'un yeni genel müdürü Ayşe Kırımlı oldu.

Yeni genel müdürle ilgili açıklama yapan TOG Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru, “Kurumsal hayattaki uzun yıllara dayanan tecrübesinin yanı sıra, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal girişimciliği destekleyen STK’larda da farklı roller üstlenen Ayşe Kırımlı’nın aramıza katılması ile daha da güçlendik” diye konuştu.

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Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü olarak yeni görevine başlayan Ayşe Kırımlı da gençlerin kişisel gelişimlerini ve sosyal fayda yaratan projeleri ile hayallerini destekleyen bir vakıfta yer almaktan heyecan duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Özel sektördeki çalışmalarımın yanı sıra 2011’den bu yana üniversiteli gençlere gönüllü kariyer koçluğu yapıyorum. Bir gençlik vakfının genel müdürü olarak deneyimlerimi daha çok gençle paylaşabilecek olmak, daha çok hayat yolculuğuna eşlik edebilecek olmak beni çok mutlu ediyor. Nitekim benim de onlardan öğrenecek çok şeyim var. Her yıl birçok yaşama dokunan projeler yapan, toplumsal sorunlara karşı harekete geçen toplum gönüllüsü gençlerin enerjisiyle daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum.”

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#Toplum Gönüllüleri Vakfı#Ayşe Kırımlı#Didem Duru

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