Toplanan inek sütü miktarı ocakta arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 artarak 806 bin 721 tona yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 8,9 artışla 806 bin 721 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 8,7 yükselerek 146 bin 247 ton olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8,1 artarak 91 bin 983 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ayran üretimi yüzde 14 artarak 54 bin 468 tona, tereyağı üretimi yüzde 5,7 yükselerek 6 bin 770 tona çıktı. İnek peyniri üretimi de yüzde 0,4 artışla 58 bin 327 ton oldu.

Tam yağlı süt tozu üretimi ise yüzde 2,5 azalarak 3 bin 566 tona, kaymak üretimi yüzde 5,3 düşüşle 3 bin 302 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri yüzde 10,8 ve yağsız süt tozu üretimi yüzde 12,3 azaldı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.