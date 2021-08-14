Toplam kredilerini 598.9 milyar TL’ye yükseltti

Bankadan yapılan açıklamada, “Yılın ikinci çeyreğinde başta kadın girişimciler olmak üzere KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik uygulamalarını çeşitlendiren Banka, toplam kredilerini yüzde 14.7 artışla 598.9 milyar TL’ye yükseltirken, toplam mevduatını da yüzde 26.8 büyütme başarısı göstererek 507.3 milyar TL seviyesine getirdi” ifadelerine yer verildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Reel sektörün finansmana erişimine güçlü şekilde destek vermeyi sürdürdük” diye konuştu. Arslan, “Esnaf kredilerinin de dahil olduğu KOBİ kredilerinde son bir yılda 83 milyar TL kredi kullandırımı yapılarak 204.2 milyar TL’lik kredi bakiyesine ulaşılmıştır.

Yüzde 21.3 seviyesindeki KOBİ Kredileri pazar payımızla sektördeki lider konumumuzu koruduk. Üreten Türkiye’nin güçlü bankası olarak KOBİ Bankacılığı alanında 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin şekilde ortaya koymaktayız.” Arslan, “Pandemi döneminde dijital ve mobil bankacılık kullanımı katlanarak artmıştır. 2021 Haziran sonu itibarıyla mobil şube, internet bankacılığı, SMS, ATM ve Halkbank Dialog dijital kanallarımızdaki üye sayımızı artırdık. Banka organizasyon yapısında da Dijital Dönüşüm ve Dijital Bankacılık hizmetlerini öne çıkaracak şekilde değişiklik gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra geleneksel bankacılık hizmet kalitemizi de koruduk ve son 1 yılda 9 yeni şube açarak hizmet ağımızı genişlettik ve şube sayımızı 1.015’e yükselttik” şeklinde konuştu.

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