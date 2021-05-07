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Ekonomi
Haber Giriş: 07.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Toplam kredi 82.9 milyar TL’ye ulaştı

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Toplam kredi 82.9 milyar TL’ye ulaştı

TÜRK Ekonomi Bankası’nın (TEB), ilk çeyrekte aktif toplamı 135.7 milyar TL olurken, net kârı 339 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB’in kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu. TEB’in yılın ilk çeyreğinde toplam kredileri 82.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 92.4 milyar TL oldu. TEB’in özkaynakları 12 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin üstünde, yüzde 17.99 gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “TEB, 2021 yılının ilk çeyreğinde bireysel kredilerde büyümeye devam etti ve nakit akışı bozulan müşterilerinin kredi ertelemelerine destek sağladı. Dijital kanal geliştirmeleriyle müşterilerine yeni kampanyalar sunarak bireysel kredi üretim süreçlerini iyileştirdi. Salgın koşullarının etkisini sürdürdüğü yaklaşık bir yıldır çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyarak faaliyetlerinin devamlılığını esas alan TEB, ülke ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya 2021’in ilk çeyreğinde de devam etti.”

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