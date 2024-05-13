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Toplam ciro aylık yüzde 84 arttı

Güncelleme Tarihi:

#Toplam Ciro#Sanayi#Mart
Toplam ciro aylık yüzde 84 arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 10:38

2024 yılı Mart ayında toplam ciro yüzde 84 arttı.

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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Mart ayında yıllık %84,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %70,8 arttı, inşaat ciro endeksi %130,0 arttı, ticaret ciro endeksi %85,0 arttı, hizmet ciro endeksi %95,3 arttı.

Toplam ciro yıllık değişim oranı(%), Mart 2024

 

 

 

Ciro endeksleri yıllık değişim oranları(%), Mart 2024

 

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam ciro aylık %4,7 arttı

sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Mart ayında aylık %4,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,4 arttı, inşaat ciro endeksi %11,4 arttı, ticaret ciro endeksi %4,7 arttı, hizmet ciro endeksi %4,1 arttı.

toplam ciro aylık değişim oranı(%), Mart 2024

 



Ciro endeksleri aylık değişim oranları(%), Mart 2024

 

 

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#Toplam Ciro#Sanayi#Mart

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