Toplam ciro aylık yüzde 84 arttı

Haberin Devamı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Mart ayında yıllık %84,0 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %70,8 arttı, inşaat ciro endeksi %130,0 arttı, ticaret ciro endeksi %85,0 arttı, hizmet ciro endeksi %95,3 arttı.



Toplam ciro yıllık değişim oranı(%), Mart 2024





Ciro endeksleri yıllık değişim oranları(%), Mart 2024

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam ciro aylık %4,7 arttı



sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Mart ayında aylık %4,7 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,4 arttı, inşaat ciro endeksi %11,4 arttı, ticaret ciro endeksi %4,7 arttı, hizmet ciro endeksi %4,1 arttı.



toplam ciro aylık değişim oranı(%), Mart 2024





Ciro endeksleri aylık değişim oranları(%), Mart 2024