‘Ton’la balık tüketiyoruz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken vatandaşlar da virüse karşı bağışıklığını güçlendirmek için sağlıklı gıdalarla beslenmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda devlet eliyle de özellikle balık tüketimin arttırılmasına yönelik kampanyalar düzenleniyor. Sektör temsilcilerine göre güçlü bir bağışıklık sistemi için büyük önem taşıyan balık tüketimi için son bir ayda ciddi bir talep artışı var. Öyle ki arama motoru Google’in verilerine göre de Türkiye’de internet üzerinden yapılan ‘ton balığı’ aramaları son 12 ayın en yüksek seviyesini görmüş durumda.

3 KAT ARTIŞ VAR

Alışveriş için dışarı çıkmamaya özen gösteren vatandaşların bu dönemde daha fazla dondurulmuş ve konserve şeklindeki balık ürünlerini tercih ettiğini söyleyen sektör temsilcileri, hem marketlerde yapılan alışverişlerde hem de internet üzerinden verilen siparişlerde 3 katlık bir artışla karşılaştıklarını belirtiyor. Balık tüketiminde en fazla tercih edilen ürün zengin omega-3 içeriğiyle ton balığı olurken onu uskumru ve levrek takip ediyor.

ÜRETİME DEVAM

Market satışlarında çok ciddi bir artışla karşılaştıklarını belirten Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, “Özellikle dondurulmuş ve salamura ürünlerine tüketicinin yoğun bir talebi var. Zengin besin değeri bulunan balık ürünleri bu dönemde çok fazla satılıyor. Biz de bakanlık tarafından düzenlenen kampanyaya katılım gösterdik ve müşterinin de olumlu tepkisiyle karşılaştık. Şu anda tesislerimizde üretime hızla devam ediyoruz. Şu an mevsimden dolayı taze balıklar bitse bile vatandaşlar ilerleyen günlerde aynı kalitede ürünleri marketlerde dondurulmuş olarak bulmaya devam edecekler” diye konuştu. Kocaman, son haftalarda en fazla talep gören ürünlerinin çipura, levrek ve Türk somonu olduğunu söyledi.

KAPASİTE ARTTI, EK İSTİHDAM YAPTI

Koronavirüsün yayılmasına bağlı olarak balık tüketiminde bir artış yaşandığını ve özellikle ton balığı satışlarında hızlı bir sıçrama olduğunu söyleyen Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen,“Yoğun talebe cevap vermek için Çanakkale’deki tesislerimizde üretim kapasitemizi yüzde 50 arttırdık. Ayrıca toplam 1.500 çalışanımıza ek olarak 300 kişi daha istihdam etmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Stoklarımızda şimdiden temmuz ayı sonuna kadar yetecek balığımız olacak şekilde planlandı ve hazırlandı” dedi.





BAKANLIKTAN BALIK KAMPANYASI

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yeni tip koronavirüse karşı sağlıklı beslenmek için başlatılan balık tüketim kampanyasının ikincisi de bu hafta Türk somonu ile devam etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Balık, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkıyor” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık tarafından, kampanya kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balığının azami 32 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 40 liraya satışa sunulması yönünde tavsiye kararı alındı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de balık tüketimi kişi başına yıllık 6-7 kilogram seviyesinde. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 24 kilogram; yani Türkiye’nin neredeyse 4 katı. Dünya ortalaması ise yaklaşık 19 kilogram.