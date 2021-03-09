Ton devi makarna ve suşide iddialı

SPONSORLU İÇERİK

Adı ve soyadının ilk harflerinden yarattığı Mr No markasıyla günde 100 bin sandviç hazırlar hale gelen Önen, şimdi de 8 dakikada pişecek İtalyan restoranları kalitesinde deniz ürünleri makarnası üretmeye soyundu. Japon teknolojisi ile piyasaya sürülecek 7 gün raf ömürlü suşiler ise 15 Nisan’da market raflarında yerini alacak.

İLANDIR

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara