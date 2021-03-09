Ton devi makarna ve suşide iddialı
40 yıl önce Türkiye’de ton balığı tüketimi ‘0’ iken üretime soyunan Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, yeni sulara yelken açmaya hazırlanıyor.
Adı ve soyadının ilk harflerinden yarattığı Mr No markasıyla günde 100 bin sandviç hazırlar hale gelen Önen, şimdi de 8 dakikada pişecek İtalyan restoranları kalitesinde deniz ürünleri makarnası üretmeye soyundu. Japon teknolojisi ile piyasaya sürülecek 7 gün raf ömürlü suşiler ise 15 Nisan’da market raflarında yerini alacak.
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