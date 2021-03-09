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Ekonomi
Haber Giriş: 09.03.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Ton devi makarna ve suşide iddialı

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Ton devi makarna ve suşide iddialı
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40 yıl önce Türkiye’de ton balığı tüketimi ‘0’ iken üretime soyunan Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, yeni sulara yelken açmaya hazırlanıyor.

Adı ve soyadının ilk harflerinden yarattığı Mr No markasıyla günde 100 bin sandviç hazırlar hale gelen Önen, şimdi de 8 dakikada pişecek İtalyan restoranları kalitesinde deniz ürünleri makarnası üretmeye soyundu. Japon teknolojisi ile piyasaya sürülecek 7 gün raf ömürlü suşiler ise 15 Nisan’da market raflarında yerini alacak.

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