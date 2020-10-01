Tokyo Borsası’nda işlemler yeniden başlayacak

Tokyo Borsası yönetimi günün erken saatlerinde, elektronik işlem sisteminde yaşanan teknik arıza arıza nedeniyle, Perşembe gün boyunca hisse alım satımlarını durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Tokyo Borsası Yönetim Direktörü Koichiro Miyahara, yaptığı açıklamada, Tokyo yerel saati ile 07:00’de (TSİ =1:00) başlayan arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin yoğun çalışma yaptıklarını, ancak buna karşın sistemin istikrarlı çalışamadığı için, işlemleri durdurup, daha ayrıntılı teknik çalışma yapıldığını söyledi ve Cuma günü normal işlemlerin yapılabileceğini ekledi.

Miyahara, "Birçok piyasa katılımcısına, yatırımcıya ve borsaya kayıtlı şirkete büyük rahatsızlık verdik" dedi. "Arızada tekrarı önlemek için kapsamlı adımlar atacağız."

Açıklamaya göre, bu arıza Tokyo Borsası’nın, 21 yıl önce, 1999’da tam elektronik alım satım işlemlerine geçtiğinden beri yaşanan en kötü teknik arıza olarak kayıtlara geçti.