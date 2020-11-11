Tokyo Borsası'nda 29 yıl sonra bir ilk

Tokyo Borsası aşı iyimserliği ile yükselmeye devam etti. Endeks, ABD seçimine ilişkin haber akışı ile başlayan yükselişini dün ve bugün koronavirüs aşısına ilişkin gelişmelerin yarattığı iyimserlikle sürdürdü.



Tokyo Nikkei 225 Endeksi günü %1,78 artışla 25349,60 puan ile 1991 Hazirandan bu yana en yüksek seviyeden tamamladı. Daha geniş kapsamlı bir gösterge olan Topix Endeksi de %1,6 yükselerek 1728,58 puana geldi.