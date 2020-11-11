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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.11.2020 - 09:16 | Son Güncelleme:

Tokyo Borsası'nda 29 yıl sonra bir ilk

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Tokyo Borsası'nda 29 yıl sonra bir ilk
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Tokyo Borsası 1991 Hazirandan bu yana en yüksek seviyeden kapandı.

Tokyo Borsası aşı iyimserliği ile yükselmeye devam etti. Endeks, ABD seçimine ilişkin haber akışı ile başlayan yükselişini  dün ve bugün koronavirüs aşısına ilişkin gelişmelerin yarattığı  iyimserlikle sürdürdü.

Tokyo Nikkei 225 Endeksi günü %1,78 artışla 25349,60 puan ile 1991 Hazirandan bu yana en yüksek seviyeden tamamladı. Daha geniş kapsamlı  bir gösterge olan Topix Endeksi de %1,6 yükselerek 1728,58 puana geldi.

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