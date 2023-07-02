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TOKİ'nin köy konutları yazlık villa gibi... Vatandaşlar çok memnun

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#TOKİ#Köy#Konut
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 11:50

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından köylere yapılan çelik konstrüksiyonlu evler, göl manzarası ile adeta tatil köyünü andırıyor.

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Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde 3 bin 285 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edildi. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor. Bu konutlardan 108 tanesi ise Gezin köyüne kuruldu. Hazar Gölü manzaralı hakim bir noktaya kurulan konutlar, tatil köyünü aratmıyor. Konutlarında güven içerisinde oturan vatandaşlar, evlerinin yazlık villa gibi olduğunu belirterek devlete teşekkür etti.

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“İSTANBUL’DAN BİLE DAHA GÜZEL”

Depremde nenesinin evinin yıkıldığını belirten Eyüp Ensar, “Devlet burayı verdi ve bizde çok mutlu olduk. Buraya geldik ve şuan tatil yapıyoruz. Hava ve doğa güzel. Göl manzarası çok güzel. Devletimize çok teşekkür ederim. Daha önceki evimiz köyün içerisinde aşağıdaydı. Oradan gölü göremiyorduk, havası çok güzel değildi. Burası çok güzel. İstanbul’dan bile daha güzel” dedi.

TOKİnin köy konutları yazlık villa gibi... Vatandaşlar çok memnun

“AYNI BİR YAZLIK VİLLA GİBİ”

Manzaranın çok güzel olduğunu aktaran Nazlı Kabukçu ise, “Temiz hava var. Evimizi içi süper. Göl manzaramız var. Depremden önce evimiz kötüydü. Aynı bir yazlık villa gibi. Böyle güzel bir yer bulamazdık. Devletimizden bin kere Allah razı olsun. Devlet yapmasaydı biz böyle bir yer alamazdık. Şimdi buralar milyonlara satılıyor. En bir eve 2,5 milyon verdiler” diye konuştu.

TOKİnin köy konutları yazlık villa gibi... Vatandaşlar çok memnun



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#TOKİ#Köy#Konut

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