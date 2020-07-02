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İHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 08:59,Son Güncelleme:

TOKİ'nin arsaları satışa çıkıyor

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TOKİ'nin arsaları satışa çıkıyor
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Toplu Konut İdaresi onlarca muhtelif nitelikte arsasını yüzde 25'i peşin 60 ay vade ile satacak.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) onlarca nitelikte arsayı açık arttırma ile satışa çıkartıyor. Arsalar, yüzde 25 peşin 60 ay vade ile satılacak.

Binlerce vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapan TOKİ, arsalar için 9 Temmuz saat 13.30’da açık arttırma düzenleyecek. Müzayede Küçükçekmece’de bulunan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşecek. Adana’da 8, Afyonkarahisar’da 7, Antalya’da 11, Diyarbakır’da 3, İzmir’de 7, Konya’da 17, Mardin Artuklu’da 1, Samsun İlkadım ’da 1, Siirt merkezde 1, Şanlıurfa Karaköprü’de 13, Tekirdağ Çorlu ’da 2 arsa yüzde 25 peşin, 60 ay vade ile satılacak.

Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor. Ayrıca internetten canlı yayında da teklif verilebilecek.

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