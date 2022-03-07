TOKİ’den yüzde 22 indirim kampanyası

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiği, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kampanyasının detayları belli oldu. Borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 22 Mart’ta başlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek. Borcunu peşin ödeyenlere yüzde 22 oranında indirim uygulanacak.

TAMAMINI ÖDEMEK ŞART DEĞİL

Yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanmak için bütün borç bakiyesini kapatmak da zorunlu değil. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde de yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, işyeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

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KİMLER YARARLANIYOR?

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve işyeri alıcıları yararlanabiliyor. TOKİ tarafından verilen bilgilere göre kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenler dilerse gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecekler. Ancak geçmiş kampanyalarda olduğu gibi bu kampanyada da yastıkaltı birikimin kullanılması bekleniyor. Geçen yılın son çeyreğinde düzenlenen kampanyadan 15 bini aşkın vatandaş faydalanmış ve ödemelerin yaklaşık yüzde 95’i banka kredisi kullanılmadan gerçekleşmişti.

ARSADA DA İNDİRİM VAR

GELEN yoğun talep nedeniyle TOKİ’den arsa alanlar için de indirim kampanyası düzenlenmesine karar verildi. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar da 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.