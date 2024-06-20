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TOKİ'den konut çıkanlar dikkat! Tüm gelişmeler e-Devlet'te

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#E-Devlet#TOKİ#Konut
TOKİden konut çıkanlar dikkat Tüm gelişmeler e-Devlette
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 13:46

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunan, kura sonuçları açıklanan ya da kurada çıkan konutların ilerleme durumlarına ilişkin duyuru yayımladı.

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Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunanlara yönelik açıklamada bulundu.

X platformu üzerinden yapılan açıklamada "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşlarımız; kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler" denildi.

e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri yer alıyor. TOKİ'nin diğer projelerinden konut sahibi olacak olanlar da ilerleme seviyelerini görebiliyor.

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#E-Devlet#TOKİ#Konut

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