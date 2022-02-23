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TOKİ'den gurbetçilere yönelik 420 konut

#TOKİ#Konut#Satış
TOKİden gurbetçilere yönelik 420 konut

TOKİ yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçireceğini açıkladı.

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TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızı da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor. Yatay mimari anlayışıyla hayata geçirileceği açıklanan projenin ihalesinin kısa bir süre içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

PROJE İLE GELENEKSEL SEMT KÜLTÜRÜ YANSITILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız talimatları doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ettiğini açıklayan TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.

Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konutlu projeyle geleneksel semt kültürünü yansıtmak amaçlanıyor.

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