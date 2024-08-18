TOKİ’den 27 bin konutluk dönüşüm

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Sungur, “TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul’u sağlam temeller üzerinde yükseltmeye devam ediyoruz. Tamamladığımız 14 bin 932 dönüşüm konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. 9 bin 370 dönüşüm konutumuzun inşaatı, 3 bin 261’inin ise proje çalışmaları hızla devam ediyor” dedi.

İLÇE İLÇE ÇALIŞMALAR

Sungur, projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Esenler’de, en büyük dönüşüm projesi hayata geçiyor, yaklaşık 50 bin konutun inşa edilecek. 2 bin 911 konutumuzu teslim ettik. Ayrıca Esenler Oruçreis’te yapımını tamamladığımız 262 konutu teslim ettik. Güney rezerv alanında 2 bin 258 konutun inşaatı devam ediyor.

Çamlıca Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde 3 etapta 1876 konut ve 142 ticari ünite yapılıyor. Projenin ilk etabı olan 504 konut ve 47 ticari birim teslim edildi.

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Gaziosmanpaşa’da 5 bin 265 konut ile 110 ticari üniteyi projelendirdik. Bunlardan 2 bin 165 konutun inşaatını ta-mamladık. 2 bin 747 konutun inşaatı devam ediyor.

Kartal Orhantepe Mahallesi’nde çöken Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki sağlıksız yapıları yeniledik. 105 konutu tamamladık.

Kağıthane’de Yahya Kemal Mahallesi’nde istinat duvarının kayması sonucu yıkılan binanın bulunduğu alanda 688 adet dönüşüm konutumuzu teslim ettik.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde 160 konut inşa edildi. Telsiz Mahallesi’nde 281 konutun yapımı sürüyor.

Güngören’in Gençosman Mahallesi’nde 300 konutluk proje yaptık.

Bağcılar’da 822, Beyoğlu Sütlüce’de de 398 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bağcılar Ece Sitesi’nde 365 konut ile Küçükçekmece Güneş Sitesi’nde de 150 konutun inşaatına başlıyoruz.

Ataşehir’de Şerifali Projesi ile bin 49 riskli yapı yenilenecek.”