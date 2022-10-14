TOKİ sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal konut projesinde yeni detaylar ortaya çıktı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesi kura çekimlerinin başvuruların bitmesinin hemen ardından ilk hafta gerçekleşeceğini söyledi.

Bulut, 31 Ekim 2022'den sonraki hafta kura çekimlerinin olacağını açıklamış oldu.

SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. Sosyal konutlar için 31 Ekim 2022 tarihinde, arsalar için de 7 Kasım 2022 tarihinde başvurular sona eriyor.