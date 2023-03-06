Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

TOKİ proje alanına MTA’dan fay analizi

Güncelleme Tarihi:

#TOKİ#MTA#Fay Analizi
TOKİ proje alanına MTA’dan fay analizi
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yeni yerleşim alanlarının seçimi hızla devam ederken, bu alanların seçim aşamasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) fay olup olmadığını kontrol edecek. TOKİ’nin konut yapmayı planladığı proje alanları önce MTA uzmanları tarafından denetlenecek; sahada diri fay hattı bulunup bulunmadığına bakılacak.

Haberin Devamı

Deprem felaketinin ardından yeni yerleşim alanları için çalışmalar sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği yapacak. MTA’ya bağlı deprem ve diri fay hattı uzmanları yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. TOKİ ile ortak çalışma yürütecek olan MTA uzmanları diri fay hatları ile proje sahalarını karşılaştıracak ve bir sahaya olumsuz yanıtını verirse o sahaya inşaat izni verilemeyecek. Yeni konutlarda depreme dayanıklılık ve çevreci unsurların da dikkate alınacağı belirtiliyor.

Japonya ve ABD gibi ülkelerde hem dayanıklılık hem de çevreci özelliğiyle inşaatlarda çimentoyu güçlendirmek için kullanılan yeşil beton olarak adlandırılan perlit madeninin kullanılmasının planladığı ifade ediliyor.

Haberin Devamı

TOKİ proje alanına MTA’dan fay analizi



YÜZDE 54’Ü TÜRKİYE’DE

Dünyadaki bilinen perlit rezervinin yüzde 74’ünün Türkiye’de bulunduğu dile getiriliyor. Perlit madeni yüzde 70 oranında inşaat sektöründe, yüzde 10’ar tarım ve endüstri sektöründe, geri kalan kısmı ise ilaç, kimya ve metalürji gibi sektörlerde kullanılıyor. Perlit madeninin hafif olmasından dolayı binanın ölü yükünü azaltarak depreme karşı koruduğu belirtiliyor.

Gözden Kaçmasın

DASK’ın depremle sınavıDASK’ın depremle sınavıHaberi görüntüle

DOĞRU TEKNİKLE GÜVENLİ KONUTLAR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeni konut çalışmalarıyla ilgili, “En sağlam zemini tespit edip en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz” dedi. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “78 noktadan 44’ünde 19 bin 464 metre sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50 bin 565 hektar alanda mikro bölgeleme çalışmalarında 3 bin 843 sondajdan 591’ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz” dedi.

‘DOĞANŞEHİR’DE KAZMAYI VURDUK’

Bakan Kurum ayrıca, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ilk etapta yapılacak 349 kalıcı konutla ilgili de bir video paylaşarak, “Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir’de de kazmayı vurduk” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise konutların en çok 5 katlı olarak planlandığı belirtilerek, 105 metrekarelik 3+1 konutların yapılacağı ve şehrin tarihi ve kültürünün korunacağı vurgulandı.

Gözden Kaçmasın

Adım adım gerilim anıAdım adım gerilim anıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TOKİ#MTA#Fay Analizi

BAKMADAN GEÇME!

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem
Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler