TOKİ proje alanına MTA’dan fay analizi

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Deprem felaketinin ardından yeni yerleşim alanları için çalışmalar sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği yapacak. MTA’ya bağlı deprem ve diri fay hattı uzmanları yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. TOKİ ile ortak çalışma yürütecek olan MTA uzmanları diri fay hatları ile proje sahalarını karşılaştıracak ve bir sahaya olumsuz yanıtını verirse o sahaya inşaat izni verilemeyecek. Yeni konutlarda depreme dayanıklılık ve çevreci unsurların da dikkate alınacağı belirtiliyor.



Japonya ve ABD gibi ülkelerde hem dayanıklılık hem de çevreci özelliğiyle inşaatlarda çimentoyu güçlendirmek için kullanılan yeşil beton olarak adlandırılan perlit madeninin kullanılmasının planladığı ifade ediliyor.

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Dünyadaki bilinen perlit rezervinin yüzde 74’ünün Türkiye’de bulunduğu dile getiriliyor. Perlit madeni yüzde 70 oranında inşaat sektöründe, yüzde 10’ar tarım ve endüstri sektöründe, geri kalan kısmı ise ilaç, kimya ve metalürji gibi sektörlerde kullanılıyor. Perlit madeninin hafif olmasından dolayı binanın ölü yükünü azaltarak depreme karşı koruduğu belirtiliyor.

DOĞRU TEKNİKLE GÜVENLİ KONUTLAR



ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeni konut çalışmalarıyla ilgili, “En sağlam zemini tespit edip en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz” dedi. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “78 noktadan 44’ünde 19 bin 464 metre sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50 bin 565 hektar alanda mikro bölgeleme çalışmalarında 3 bin 843 sondajdan 591’ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz” dedi.

‘DOĞANŞEHİR’DE KAZMAYI VURDUK’



Bakan Kurum ayrıca, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ilk etapta yapılacak 349 kalıcı konutla ilgili de bir video paylaşarak, “Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir’de de kazmayı vurduk” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise konutların en çok 5 katlı olarak planlandığı belirtilerek, 105 metrekarelik 3+1 konutların yapılacağı ve şehrin tarihi ve kültürünün korunacağı vurgulandı.