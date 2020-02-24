TOKİ Kura çekilişi canlı yayın izle! İzmir TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İzmir kura çekilişi canlı yayını için araştırmalar başladı. Kura çekilişinin yapılacağı 24 Şubat tarihine gelinmesiyle birlikte gözler TOKİ kura çekilişi canlı yayınına çevrilmişti. TOKİ İzmir kura çekilişi canlı yayını için kurumdan herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Kura sonuçları canlı yayın ekranı paylaşıldığı an haberimizin içerisine dahil edilecektir.

525 adet 2+1, 225 adet 3+1 olmak üzere 750 konutun sahibini bulacağı TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları akşam saatlerinde E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Çekiliş, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonundan canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ'DEN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

TOKİ kura çekilişi için sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın talebine yönelik resmi hesaptan yanıt gecikmedi. TOKİ kura çekilişi için canlı yayın talebine, "Kura çekilişlerine yönelik detaylı bilgilendirme web sayfamız //toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir." yanıtı verildi.