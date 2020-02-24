MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ Kura çekilişi canlı yayın izle! İzmir TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
GeriEkonomi TOKİ Kura çekilişi canlı yayın izle! İzmir TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 24.02.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

TOKİ Kura çekilişi canlı yayın izle! İzmir TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOKİ Kura çekilişi canlı yayın izle! İzmir TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Abone Olgoogle-news

TOKİ kura çekilişi için canlı yayın bilgileri merakla araştırılmaya devam ediliyor. Bugün İzmir Karabağlar'da gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi için canlı yayın bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, kura sonuçları bilgisini anlık olarak takip etmek istiyor. Peki, İzmir Karabağlar TOKİ kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenir? İşte, TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı için kurumun resmi hesaplarından edinilen bazı bilgiler

TOKİ İzmir kura çekilişi canlı yayını için araştırmalar başladı. Kura çekilişinin yapılacağı 24 Şubat tarihine gelinmesiyle birlikte gözler TOKİ kura çekilişi canlı yayınına çevrilmişti. TOKİ İzmir kura çekilişi canlı yayını için kurumdan herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Kura sonuçları canlı yayın ekranı paylaşıldığı an haberimizin içerisine dahil edilecektir.

525 adet 2+1, 225 adet 3+1 olmak üzere 750 konutun sahibini bulacağı TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları akşam saatlerinde E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Çekiliş, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonundan canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ'DEN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

TOKİ kura çekilişi için sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın talebine yönelik resmi hesaptan yanıt gecikmedi. TOKİ kura çekilişi için canlı yayın talebine, "Kura çekilişlerine yönelik detaylı bilgilendirme web sayfamız //toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir." yanıtı verildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle