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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 19.11.2020 - 08:59 | Son Güncelleme:

TOKİ konutlarına ipotek yapılabilecek

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TOKİ konutlarına ipotek yapılabilecek
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TOKİ tarafından satılan taşınmazlara banka veya TOKİ lehine ipotek tescil ettirilebilecek.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından satışı yapılan taşınmazlara, talep halinde banka veya TOKİ lehine ipotek tescil ettirilebilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve TOKİ Başkanlığı satış, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale yönetmeliğine hükümler ekleyen yönetmeliğe göre, TOKİ tarafından satışı yapılan taşınmazın devrinin tescil talebi ile birlikte talep edilmesi halinde; şartları TOKİ, aracı banka veya katılım bankası tarafından hak sahipliği belgesinde veya ipotek tesis ve tescil istem belgesinde belirtilmek suretiyle TOKİ, satışa aracı banka veya katılım bankası lehine ipotek tescil ettirilebilecek.

Yönetmeliğin 34. maddesine eklenen diğer fıkrayla, TOKİ tarafından satışı yapılan taşınmazın devrinin tescil talebi ile birlikte talep edilmesi halinde; şartları TOKİ tarafından hak sahipliği belgesinde belirtilmek suretiyle TOKİ lehine tapu müdürlüğüne kanuni ipotek tescil ettirilebileceği hüküm altına alındı.

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