TOKİ konutları depremden hasar almadı

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Kahramanmaraş merkezli iki depremde 10 ilde binlere kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise yaralandı. Binlerce konutun yıkıldığı şehirlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapılan evlerin ise sapasağlam olduğu ortaya çıktı.



Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde 2010 yılında TOKİ tarafından tamamlanan 350 konutta da hiçbir zarar olmadığı öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar depremi hissedip büyük korku yaşadıklarını belirtirken, binalarında bir çatlak bile oluşmadığını kaydetti.

"SALLANDIK AMA HİÇBİR ÇATLAK YOK"



2010 yılından itibaren TOKİ konutlarında yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Yaklaşık 13 yıl oldu TOKİ'de oturuyoruz. Allah'a çok şükür bir sıkıntımız yok. Sallandı ama sapasağlam, hiçbir çatlak dahi yok" dedi.



Yapısal olarak konutların sağlam olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Ali Şahan, "Oturuma müsait bir yer burası. Vatandaşlarımız da burada depremin şiddeti yüksek olduğu için büyük bir panik yaşadı. Büyük bir felaket atlattık hepimiz. Sabah depremden önce yüksek bir sesle ayağa kalktık. Bir de kırmızı bir şey ateş gibi o görüntü, gürültü ile binamız gitti geldi. Ama çok şükür bizim binalarımızda hasar yok" diye konuştu.

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ELAZIĞ'DAKİ 24 BİN TOKİ KONUTU DA HASAR ALMADI

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 24 bin 83 TOKİ konutu yapıldı. Konutlarla şehir adeta yenilenirken, vatandaşlar güven içerisinde oturmanın mutluluğunu yaşıyor.



Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. İki şehirdeki 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. TOKİ konutları, birer birer tamamlanmalarının ardından hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Son olarak Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından vatandaşlar kısa süreliğinde panikleyip dışarı çıksa da yeniden evlerine girdi. TOKİ konutlarında güven içerisinde oturduklarını belirten vatandaşlar, artık deprem korkusu yaşamadıklarını ifade etti.

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“ESKİ BİNALAR OLSAYDI TUZLA BUZ OLMUŞTU”



Elazığ’da yapılan TOKİ konutlarından çok memnun olduklarını belirten vatandaşlardan Tuban Kaya, “Eski binalar tamamen yıkıldı ve darbe aldı. Elazığ’da yapılan TOKİ’lerde hiçbir sorun yok, tamamen sağlam. En ufak bir çatlak bile yok. Çok memnunuz. Eski binalar olsaydı tuzla buz olmuştu. 7 şiddetindeki depreme dayanamazdı, mümkün değildi. Devletin yaptığı TOKİ’ler gerçekten çok sağlam. İnşallah Antep’e de, Kahramanmaraş’a da devletimiz iyi müdahale eder ve TOKİ’leri yapar. TOKİ’lerden çok memnun kalırlar. TOKİ’ler 7 şiddetindeki depremi kaldıracak güçte yapılıyor. O konuda Allah devletimizden razı olsun. Eski bina olsaydı Elazığ’da hiçbir yer kalmazdı. Ama şimdi millet rahat rahat oturuyor” dedi.



“TOKİ’LERDE KALIYORUZ. BURASI SAĞLAM DİYE GELDİK”



Malatya Doğanşehir’den Elazığ’a gelen depremzede Ahmet Çelebi, “Deprem vurunca evin içerisindeydik. Çökmedi ama patladı. Kızım Elazığ’daydı, onun yanına geldim. TOKİ’lerde kalıyoruz. Burası sağlam diye geldik. Doğanşehir ilçesi bitti, hiçbir şey kalmadı. Traktörüm, eşyam her şeyim içeride kaldı. Giyecek elbisemizi bile alamadık. TOKİ’ler güzel. Sarsıntı olsa bile çok hafif hissediyoruz” diye konuştu.



“TOKİ KONUTLARI GÜVENLİ”



Vatandaşlardan Tekin Baykara, “Bugüne kadar TOKİ konutlarında bir sıkıntı duymadık. Sallanmaya her yer sallanır ama TOKİ konutları güvenli. Malatya bizim hemen yanımızda. Orada çok büyük bir yıkım olmuş. İnsanlar hep buraya taşındı" dedi.



“TOKİ ÖNCEKİ OTURDUĞUMUZ KONUTLARA GÖRE DAHA GÜVENİLİR”



TOKİ konutlarında oturduğunu aktaran Nadir Görgöz ise, “Allah devletimize zeval vermesin. Hiçbir sıkıntı yok. Depremi üç sefer yaşadık. Şu anda bir sıkıntı yok. TOKİ önceki oturduğumuz konutlara göre daha güvenilir. Önceki evimiz şu anda olsaydı yıkılabilirdi” ifadelerini kullandı.