TOKİ konutları 1 yılda yapacak

ÜLKE genelinde çıkan yangın felaketi kontrol altına alınmaya çalışılırken bir yandan da hasar tespitleri yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri eş zamanlı olarak Adana, Muğla, Osmaniye, Mersin, Aksaray ve Nevşehir illerinde çıkan yangınlarla ilgili olarak da sahada çalışmalarına başladı. İlk tespitlere göre, ülke genelinde 2 bin 300 yapının etkilendiği tahmin ediliyor. Edinilen bilgilere göre, TOKİ hasar tespit çalışmaları bitiminden sonra yörenin dokusuna uygun köy evleri yapacak. Ahırı, müştemilatı ve deposuyla birlikte yapılacak köy evlerinin ihale ve proje çalışmaları 1 ay içerisinde tamamlanacak ve 1 yıl içinde teslim edilecek. Bakanlık, yangından zarar gören vatandaşa kentsel dönüşüm kapsamında kira ve eşya yardımı da yapacak.

SAHADA TESPİT

Bakanlık ekipleri tarafından yangının seyrini ve hasar tespit çalışmalarını uydu görüntüleri üzerinden 7/24 takip edildiği belirtildi. İlk tespitlere göre Antalya’da 4 farklı noktadan başlayan yangından 27 mahalle yoğun bir şekilde etkilenip tahliye edilirken, 15 mahalle ise kısmi olarak etkilendi. Şu ana kadar 252 bina incelendi. Manavgat’ın doğu kısmında; Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler mahallelerinde 300 yapının bulunduğu öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarında Manavgat’ta 252 binadan; 91 konut, 2 ticarethane, 8 ahır, olmak üzere toplam 126 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Kalemler mahallesinde 96 binadan; 53 konut, 1 ticarethane ve 5 ahır olmak üzere toplam 73 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğu tespit edildi. Evrenseki’de ise 60 binadan; 37 konut, 1 ticarethane ve 1 ahır olmak üzere toplam 48 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu belirlendi. Yangından 2 kamu binasının da etkilendiği belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mersin’de Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerinde 3 farklı noktada ormanlık alanlarda yangın meydana geldi. Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde yapılan çalışmalarla 465 yapının bulunduğu ve bu yapılardan 50’sinin yangından etkilendiği tespit edildi. Aydıncık’ta 4 yapının ağır hasarlı olduğu belirlenirken, Muğla’da Marmaris Armutalan Mahallesi ve Bodrum Güvercinlik Mevkiinde meydana gelen yangın sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 1 yapının çatısının hasar aldığını, 1 otelin peyzajının ufak çaplı hasar aldığı tespit edildi. Osmaniye’de ise başlayan yangın nedeniyle 4 köy boşaltıldı. Kırmacılar Mevkiinde ise 30 yapı hasar görürken, Aydın Kotan ve Aladağ’da 6 köyde 1.605 bina tahliye edildi.

‘23.5 MİLYON TL AKTARILIYOR’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yangın felaketinin ardından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Kurumlardan da hemen ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı 8.5 milyon TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 5 milyon TL, AFAD 5 milyon TL olmak üzere ilk etapta acil ihtiyaçlar için toplam 23,5 milyon TL para aktarıldı. Vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Bu çalışmaları da başlattık, hasar tespiti yapılanlara da kısmi ödemeleri bugünden itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası da bu amaçla açılmış olacak ve vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapmış olacağız” diye konuştu.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın