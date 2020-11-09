TOKİ Kayaşehir kura sonuçları sorgulama ekranı!

Binlerce kişinin merakla beklediği Kayaşehir kura sonuçları 2020 için süreç devam ediyor. Konut sahiplerinin belirleneceği Kayaşehir kura çekilişi canlı yayın ile sahip belirleme sürecini tamamlıyor. Peki, Kayaşehir kura sonuçları isim listesi ne zaman sorgulanabilecek? İşte, Kayaşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı ve 2+1 ve 3+1 kura çekilişi hakkında merak edilen bazı detaylar

TOKİ KAYAŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ VE SONUÇLARI

TOKİ kura çekilişi 9 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden izlenebildi.

TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

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