Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

TOKİ evleri nasıl olacak? İşte projenin örnek daireleri...

Güncelleme Tarihi:

#Toki#Sosyal Konut#Toki Örnek Daire
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 11:14

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreci devam ederken başvuru sayısı hızla artmaya devam ediyor. Sosyal konut projesinde daireler nasıl olacak? sorusu projenin duyurulması ile birlikte merak edilen konular arasında yer alıyordu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde daire planları ve TOKİ evlerinin nasıl olacağına dair soru işaretlerini giderecek örnek daireler CNN Türk canlı yayınında paylaşıldı.

Haberin Devamı

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz İstanbul Esenler'de bulunan TOKİ sosyal konut evinin detaylarını anlatarak merak edilenleri ekranlara taşımış oldu. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz İstanbul Esenler'de bulunan TOKİ sosyal konut evinin detaylarını anlatarak merak edilenleri ekranlara taşımış oldu.

İşte örnek dairenin detayları...

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde en çok merak edilenlerden birisi de dairelerin nasıl olacağı. Burası Esenler güney rezervi toplu konut projesi. TOKİ Başkanlığı’nca 2017 yılında başlanmıştı projeye geçtiğimiz günlerde projenin birinci etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anahtar teslimi gerçekleştirilmişti. 

İşte İstanbul’da yapılacak 50 bin konutta bu proje baz alınacak. Her biri yüksek güvenlikli yapılmış durumda. Kapıların içleri harçla doldurulmuş çelik kapılar, mutfak 14 metrekare, yine doğramalarda tezgahlarda ve dolaplarda laminant parke kullanılmış.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İşte tüm merak edilenler... 25 soruda sosyal konutİşte tüm merak edilenler... 25 soruda sosyal konutHaberi görüntüle

Mutfaklarda çekmeceler, davlumbaz, fırın ve ocağın olacağı yerde kişilerin kendine özel tasarım yapmaları için imkan sunulmuş. 3+1 daire 125 metrekarelik alana sahip.  

TOKİ evleri nasıl olacak İşte projenin örnek daireleri...

Salon toplamda 28 metrekarelik bir alan oldukça aydınlık bir alan. Balkon oldukça geniş 6 metrekare. Burada dikkat çekilmesi gereken özelliklerden birisi korkulukların çocuğu olan aileler için düşünülmüş olmasıdır. Yüksek yapılmış, çocuğu olan ailelerin düşme riskine karşı yapılmış. 

TOKİ evleri nasıl olacak İşte projenin örnek daireleri...

Her bir oda birbirine orantılı bir şekilde paylaştırılmış yapılacak sosyal konut projesinde bu evler baz alınacak.  
Odada 12 metrekarelik alan bulunuyor. Prizleri, internet bağlantı alanları var kullanım alanı oldukça geniş. Alaturka iki ayrı tuvalet bulunuyor. Misafirlerin kullanması için alaturka tuvalet düşünülmüş.  

TOKİ evleri nasıl olacak İşte projenin örnek daireleri...

Haberin Devamı

Diğer banyoda duşakabin, dolaplar, her şey düşünülmüş, çamaşır makinasının kullanılacağı alan ve kişilerin eşyalarını koymaları için burada bir dolap bulunuyor. Asma tavan kullanılması dikkat çeken bir özellik. Ayrı bir ebeveyn banyosu da bulunuyor. Her bir projede 15-20 blok alan bulunuyor. 

TOKİ evleri nasıl olacak İşte projenin örnek daireleri...

Bu proje İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konutun baz alınacağı projedir. Esenler’de yapıldı. Çevre düzenlemeleri yapılıyor. Spor alanları, yeşil alanları, otoparkı ve çocuk alanları ile birlikte sitenin içerisinde insanların ihtiyacını karşılayacak özellikler mevcut.”

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Haberin Devamı

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecel konut, konut arsası ve iş yerlerinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Ayrıca TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili detayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu bilgileri verdi:

Gözden Kaçmasın

Satışlara ‘sosyal konut’ freniSatışlara ‘sosyal konut’ freniHaberi görüntüle

"Sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 5, depreme dayanaklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir.

Hedefimiz 81 ilimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin, ben kendim yapacağım. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır."

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN MÜJDEYİ DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle değerlendirmelerde bulunurken; daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam eden vatandaşlara müjde verdi. Sosyal konut projesinde başvuruların 5 milyona yaklaştığını belirten Erdoğan; “Kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu olacak, bundan hiç şüphem yok” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ’den ev alan vatandaşlara müjde vererek, “TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz” dedi ve detayları açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: TOKİye borcu olanlara yüzde 25 indirim kampanyasıCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: TOKİ'ye borcu olanlara yüzde 25 indirim kampanyasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Toki#Sosyal Konut#Toki Örnek Daire

BAKMADAN GEÇME!

Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin
Marmara’ya dev doğalgaz deposu

Marmara’ya dev doğalgaz deposu

#Marmara
Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip

BAKMADAN GEÇME!

Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin
Marmara’ya dev doğalgaz deposu

Marmara’ya dev doğalgaz deposu

#Marmara
Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip