TOKİ evleri nasıl olacak? İşte projenin örnek daireleri...

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CNN Türk muhabiri Merve Tokaz İstanbul Esenler'de bulunan TOKİ sosyal konut evinin detaylarını anlatarak merak edilenleri ekranlara taşımış oldu. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz İstanbul Esenler'de bulunan TOKİ sosyal konut evinin detaylarını anlatarak merak edilenleri ekranlara taşımış oldu.

İşte örnek dairenin detayları...

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde en çok merak edilenlerden birisi de dairelerin nasıl olacağı. Burası Esenler güney rezervi toplu konut projesi. TOKİ Başkanlığı’nca 2017 yılında başlanmıştı projeye geçtiğimiz günlerde projenin birinci etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anahtar teslimi gerçekleştirilmişti.

İşte İstanbul’da yapılacak 50 bin konutta bu proje baz alınacak. Her biri yüksek güvenlikli yapılmış durumda. Kapıların içleri harçla doldurulmuş çelik kapılar, mutfak 14 metrekare, yine doğramalarda tezgahlarda ve dolaplarda laminant parke kullanılmış.

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Gözden Kaçmasın İşte tüm merak edilenler... 25 soruda sosyal konut Haberi görüntüle

Mutfaklarda çekmeceler, davlumbaz, fırın ve ocağın olacağı yerde kişilerin kendine özel tasarım yapmaları için imkan sunulmuş. 3+1 daire 125 metrekarelik alana sahip.

Salon toplamda 28 metrekarelik bir alan oldukça aydınlık bir alan. Balkon oldukça geniş 6 metrekare. Burada dikkat çekilmesi gereken özelliklerden birisi korkulukların çocuğu olan aileler için düşünülmüş olmasıdır. Yüksek yapılmış, çocuğu olan ailelerin düşme riskine karşı yapılmış.

Her bir oda birbirine orantılı bir şekilde paylaştırılmış yapılacak sosyal konut projesinde bu evler baz alınacak.

Odada 12 metrekarelik alan bulunuyor. Prizleri, internet bağlantı alanları var kullanım alanı oldukça geniş. Alaturka iki ayrı tuvalet bulunuyor. Misafirlerin kullanması için alaturka tuvalet düşünülmüş.

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Diğer banyoda duşakabin, dolaplar, her şey düşünülmüş, çamaşır makinasının kullanılacağı alan ve kişilerin eşyalarını koymaları için burada bir dolap bulunuyor. Asma tavan kullanılması dikkat çeken bir özellik. Ayrı bir ebeveyn banyosu da bulunuyor. Her bir projede 15-20 blok alan bulunuyor.

Bu proje İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konutun baz alınacağı projedir. Esenler’de yapıldı. Çevre düzenlemeleri yapılıyor. Spor alanları, yeşil alanları, otoparkı ve çocuk alanları ile birlikte sitenin içerisinde insanların ihtiyacını karşılayacak özellikler mevcut.”

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

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TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecel konut, konut arsası ve iş yerlerinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Ayrıca TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili detayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu bilgileri verdi:

"Sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 5, depreme dayanaklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir.

Hedefimiz 81 ilimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin, ben kendim yapacağım. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır."

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN MÜJDEYİ DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle değerlendirmelerde bulunurken; daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam eden vatandaşlara müjde verdi. Sosyal konut projesinde başvuruların 5 milyona yaklaştığını belirten Erdoğan; “Kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu olacak, bundan hiç şüphem yok” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ’den ev alan vatandaşlara müjde vererek, “TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz” dedi ve detayları açıkladı.