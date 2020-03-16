TOKİ 2020 kura çekilişi canlı yayın: Tuzla kura çekimi sonuçları
TOKİ'nin merakla beklenen Tuzla kura çekimi başladı. TOKİ canlı yayın duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı; "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" Kapsamında İstanbul Tuzla'da inşa edeceğimiz 2+1 nitelikli 4.025 konutumuzun kurası başladı. 100 bin sosyal konut projesi dahilinde TOKİ Tuzla kura çekimi 5720 daire için yapılacak. 2+1 dairelerin sayısı 4025, 3+1 dairelerin sayısı ise 1725.
100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde İstanbul projelerimizin kuraları başlıyor. Bugün, Tuzla projesinde yer alan 2+1 nitelikli 4.025 konut için kura yapılacak.
"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" Kapsamında İstanbul Tuzla'da inşa edeceğimiz 2+1 nitelikli 4.025 konutumuzun kurası başladı. https://t.co/bIMOUHIz7w— TOKİ (@Toki_Kurumsal) March 16, 2020
TOKİ KURA ÇEKİMİ LİSTESİ
23 MART PAZARTESİ - 10:00 - KARAMAN KURA ÇEKİMİ
23 MART PAZARTESİ - 16:00 - KONYA MERAM KURA ÇEKİMİ
24 MART SALI - 09:00 - ISPARTA MERKEZ KURA ÇEKİMİ
25 MART ÇARŞAMBA - 10:00 - ANTALYA KURA ÇEKİMİ
25 MART ÇARŞAMBA - 16:00 - ANTALYA ALANYA KURA ÇEKİMİ
26 MART PERŞEMBE - 10:00 - MERSİN KURA ÇEKİMİ
27 MART CUMA - 11:00 - ADANA SARIÇAM AKKUYU KURA ÇEKİMİ
27 MART CUMA - 15:00 - ADANA SARIÇAM BURUK KURA ÇEKİMİ
30 MART PAZARTESİ - GAZİANTEP ŞAHİNBEY GÜNEYKENT KURA ÇEKİMİ
31 MART SALI - GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR KURA ÇEKİMİ
TUZLA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI - LİSTE
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