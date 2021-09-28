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TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak

#TOKİ#Açık Arttırma#Arsa Satışı
TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 444 arsayı açık artırmayla satacak.

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AA muhabirinin TOKİ'den edindiği bilgiye göre, muhammen bedeli 3 milyar 299 milyon 439 bin 221 lira olan yaklaşık 2 milyon 621 bin 379 metrekare büyüklüğündeki, Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin ve Muğla'da bulunan 444 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 13 Ekim Çarşamba 10.30 ve 14 Ekim Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

KDV'DEN MUAF

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar, KDV'den muaf şekilde satılacak. 13 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Adana, Aydın, İzmir'de bulunan arsalar, 14 Ekim Perşembe 10.30'da ise Ankara, Konya, Ağrı, Amasya, Çorum, Elazığ, Giresun, Malatya, Manisa, Antalya, Muğla'da bulunan arsaların satışı yapılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana'da konut, Amasya'da konut-ticaret, Anakara Gölbaşı'nda konut, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da otopark, küçük sanayi sitesi, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor. İzmir ve Konya'da satışa sunulacak arsalar arasında küçük sanayi sitesi alanları da bulunuyor. İzmir Bayındır'da sanayi, küçük sanayi ve konut alanları, Konya Karapınar'da ise küçük sanayi alanları, Konya Meram'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları KDV'den muaf şekilde satılacak.

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Ayrıca İstanbul Sancaktepe ve Konya Karapınar'da ise akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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#TOKİ#Açık Arttırma#Arsa Satışı