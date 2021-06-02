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HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ, 149 konut ve 111 iş yeri satışı yapacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 02.06.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

TOKİ, 149 konut ve 111 iş yeri satışı yapacak

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TOKİ, 149 konut ve 111 iş yeri satışı yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 35 ilde 149 konut ile 21 ilde 111 iş yerini 16-17 Haziran'da açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre konutlar; Aksaray, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Uşak'ta satışa çıkarılırken iş yerleri ise, Adana, Ankara, Amasya, Bilecik, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta satılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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