TOKİ, 149 konut ve 111 iş yeri satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre konutlar; Aksaray, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Uşak'ta satışa çıkarılırken iş yerleri ise, Adana, Ankara, Amasya, Bilecik, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta satılacak.

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