Token Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Crv Ne Demek? Kripto Para Token Coin Nasıl Alınır?

Token kripto para dünyasında yer alan coinlerden bir tanesidir. 2021 yılı itibari ile bir tane token 20 liraya tekabül etmektedir.

Token Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Token coini diğer coinlerden farklı olarak görülmektedir. Curve dao token olarak da bilinmektedir. CRV coin 2020 yılının ikinci çeyreğinde iyice popülerliğini arttırmış ve hacmi genişlemiş olan bir kripto paradır. Token kripto para yatırımcılarının en çok para yatırdığı coinlerden bir tanesidir. 2020 yılının Ocak ayında kripto para dünyasına giren token, kısa sürede değerini arttırmıştır. Herhangi bir merkezi olmayan kripto paralar arasında yer almaktadır. Token stable coin tokenleri için de geliştirilmiştir. Rus bir bilim adamı tarafından kurulmuştur.

Token'ın yaratıcısı Rus bilim adamı olan Michael Egorov'dur. Michael Egorov kendi deneyimleri ve bilgisi ile birlikte tek başına token coini üretmiştir. Kripto para dünyasına kendi coinini yerleştirdikten sonra adından iyice söz ettirmiştir. Token kurucusu tarafından aktarılan bilgiye göre Token coin bir AMM platformu için üretilmiştir. Token coinin sınırlı bir arzı bulunmaktadır. İlk olarak 3 milyar tane üretilmiştir. Tam olarak ise %30 olarak hissedarlara ayrılmıştır. Yatırımcıların şuana kadar elinde 750 milyonu aşkın olarak token yer alıyor. Tamamen güvenilir bir token coin olan akıllı sözleşmelerde de kullanılmaktadır. Uluslararası para göndermek için kullanılabilir bir tokendir.

Token coin piyasada ki riskleri en az seviyeye indiren bir kripto paradır. Ülkemizden de kripto para yatırımcıların en çok tercih ettiği ve en çok yatırım yaptığı hacmi geniş olan kripto paralar arasında token coin yer almaktadır.

CRV Ne Demek?

CRV demek Token coin demektir. Token coin kısaca CRV denilmektedir. Yatırımcılar tarafından CRV coin olarak da adlandırılmaktadır.

Kripto Para Token Coin Nasıl Alınır?

Her geçen gün değer kazanan token coin kullanıcıların gözdesi haline gelmiş durumdadır. Token coin almak için ilk olarak kripto para ticaretine izin veren sitelerden bir tanesine üyelik gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Üyelik gerçekleştirdikten sonra KYC doğrulaması yapmanız gerekiyor. KYC doğrulaması her kullanıcıdan istenmektedir. KYC doğrulamasını doğru bir şekilde yapmak için ilk olarak kimliğiniz ön yüzünü ve arka yüzünü direkt olarak siteye yüklemeniz gerekiyor. Ayrıca KYC doğrulamasını tamamlamak için de site tarafından sizler için selfie çekmeniz de istenmektedir.

Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra token coin için yalnızca dolar üzerinden alım yapabilirsiniz. Bunun için Türk lirasını hesabınıza atarak direkt olarak bu Türk lirasını dolara da çevirebilirsiniz. Dolara çevirmek için de ilk olarak site tarafından dolar almanız gerekiyor. Dolar aldıktan sonra Token coin alabilirsiniz. Bunun için de ilk olarak sitenin sol üst köşesinde bulunan borsa ve piyasa seçeneğine tıklıyoruz. Piyasa seçeneğinde arama kısmında Token coin ya da CRV yazabilirsiniz. CRV yazdıktan sonra karşınıza CRV / US dollar seçeneği gelecektir. Hemen aşağıda bulunan al seçeneği vardır. Tutar kısmına almak istediğimiz miktarı giriyoruz. Tutar kısmına hesabınızda olan dolar miktarı kadar token girebilirsiniz. Miktarı girdikten sonra al seçeneğine tıklayarak tokeni alabilirsiniz.

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