Token ile yemek kartı sektörüne giren Koç 60 bin çalışana ulaştı

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Beko markalı yazar kasa pos ürünlerinin teknoloji sağlayıcısı olarak çıktıkları yolculuğa, 2022’den bu yana TokenFlex dijital yemek kartı ve Ödero online ödeme çözümlerini ekleyerek devam ettiklerini bildiren şirket, “Türkiye’de finansal teknolojiler alanında kazandığımız yetkinlikleri ve sunduğumuz çözümleri yurtdışına taşımak en büyük hedefimiz. Ayrıca gittiğimiz coğrafyalarda o ülkeye özgü yeni iş modelleri geliştirerek, bu iş modellerini aslında farklı coğrafyalara yaygınlaştırmayı da önemsiyoruz. Bu nedenle kuruluşumuzdan bu yana faaliyet alanlarımız ve içinde olduğumuz coğrafyalar çeşitlendi. Türkiye dışında şu anda Hollanda, Romanya ve Azerbaycan’da faaliyet gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.

1 MİLYAR TL’LİK HACİM

Şirketten yapılan açıklamada, Token’ın çalışan deneyimi markası TokenFlex’in geçen yıl kurumsal şirketlerde ve KOBİ’lerdeki 60 binden fazla çalışana hizmet verdiği duyuruldu. Açıklamada, “2023 yemek kartı ürünümüzü tam anlamıyla kullanıcılarımızın ve üye iş yerlerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz bir yıl oldu. Geçen sene bu sistem üzerinden 1 milyar TL’nin üzerinde hacim geçirdik. Bizim için en kritik konulardan bir tanesi üye işyeri yayılımı. Üye iş yeri yayılımında da geçen seneye oranla yüzde 50’lik artış sağladık” denildi.

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HEDİYE KARTIYLA VERGİ AVANTAJI

TokenFlex’ün ülke genelinde 30 binden fazla noktada kullanılabildiği belirtilen açıklamada, “TokenFlex ayrıca yerel market ekosistemindeki yaygınlığı ile de öne çıkıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yeni ürünümüz TokenFlex Hediye Kartı’nı lanse ettik. Bu ürünümüzle de kullanıcılarımıza hediyelerini seçme özgürlüğü sunarken, müşterilerimize vergi avantajı ve operasyonel kolaylık sağlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Şirket olarak kullanıcı memnuniyeti kadar restoran, kafe ve marketlerden oluşan üye iş yeri tarafındaki memnuniyete de odaklandıklarının kaydedildiği açıklamada, bu kapsamda esnafın beyaz yakalı müşteriye kolay ulaşmasını sağlayan uygulama da anlatıldı. “Şirketlerin yan hak süreçlerine verimlilik getirip, vergi avantajı ve çalışan memnuniyeti sağlarken, yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerindeki ödeme süreçlerini de iyileştiriyoruz. Esnafın beyaz yakalı müşteriye kolay ulaşmasını sağlıyor, yeni nesil ödeme yöntemleri ile operasyonlarını kolaylaştırıyoruz” denilen açıklamaya şöyle devam edildi: “2024’ün ilk yarısında yeni versiyonunu geliştirerek üye iş yerlerinin kullanımına sunduğumuz TokenFlex POS uygulamamız ile ödemenin mobil telefon üzerinden hızlı ve kolayca alınmasını sağlıyor, işletmelere gün sonu alımından yemek faturası sürecinin takibine kadar birçok kolaylık sunuyoruz.”