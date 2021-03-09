Tokat'ta iplik fabrikası yatırımı

50 milyon dolarlık ihracat kapasitesi bulunan fabrika yatırımı hakkında bilgi veren Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON tarafından başlatılan Anadolu Kalkınma Politikası kapsamında Anadolu’ya yatırım zincirinin ilk halkasının Tokat’ın Erbaa ilçesine yapılan yatırımla başladığını söyledi.

Aydın, “Tesis ilk etapta 10 metrekare kapalı alandan oluşacak. Proje tam kapasiteye ulaştığında büyük bir ar-ge merkezi ile birlikte 30 bin metrekare alanda faaliyette bulunacak ve yıllık 4 bin ton rekor üretim gerçekleştirecek. Dernek olarak bir süredir ülkemiz ekonomisine büyük katkısı olacağına inandığımız bir hedefimiz var.

Ve bu hedefimizin adı da; ‘Anadolu Kalkınma Politikasıdır.’ Hedefimiz Türkiye’nin 81 vilayetinde sanayinin, turizmin, hizmet sektörünün, tarımın Türkiye’nin her vilayetine yayılması, ülkemizin her vilayetinin çalışan bir şehir haline dönüştürülmesidir. Ülke olarak yeni kalkınma modellinde önceliğimiz, göçü durdurmak ve tersine göçü sağlamak olmalıdır” dedi.

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