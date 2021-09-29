Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı: Tarımsal sanayide merkez olacağız

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Tarım kenti olan Tokat’ta Tokat Valiliği koordinesinde ‘Türk tarımının parlayan yıldızı Tokat’ sloganı ile ‘Tarım Tokat’ başlığı altında bitkisel üretimin artması, hayvancılığın gelişmesi, çiftçinin ve üreticinin zenginleşmesi için İl Özel İdaresi, DOKAP, OKA, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri finansmanları ile projeler, eğitimler ve çalışmalar devam ediyor. Gerçekleştirilen etkinlikler ve yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, “Salgın sürecinde de üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi için çalışmalar Tarımsal ve Hayvansal Üretimi İzleme ve Değerlendirme Kurulları kanalıyla gün gün yakından takip edildi. ‘Tarım Tokat’ kapsamında bitkisel ve hayvancılık ile çiftçi örgütlenmesi alanında 50’den fazla proje geliştirildi ve uygulamaya kondu” dedi.

2.5 MİLYON TL DESTEK

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Tokat’ta tarımsal sanayinin önemli bir yer tuttuğunu ve tarımsal sanayide Tokat’ın bir merkez olacağına yönelik inançlarının tam olduğuna dikkat çeken Vali Balcı, “Tarımsal sanayinin gelişmesi için yaklaşık 2.5 milyon TL destekle Meyve Paketleme Tesisi, Nohut Selekte ve Kalibrasyon Merkezi, Tokat Bez Sucuğu Üretim Tesisi, Yağsiyan Köyü Süt Ürünleri Geliştirme Projesi, Bal Kavanoz Yıkama ve Etiketleme Projesi, Yerel Tat Tokat’a Değer Kat Bölgedeki Kadın Kooperatiflerinin Verimliliğine Değer Katma Çalışmaları, Bağcılıkta Birlikte Koruma ve Kontrol Projeleri hayata geçirilen projelerden bazıları” diye konuştu. Tokat ekonomisinin temel yapı taşını tarım sektörünün oluşturduğunu dile getiren Vali Ozan Balcı, “Tokat, sahip olduğu potansiyelle Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu tek başına besleyebilir. Tokat’ta Türkiye’nin önemli ihracat merkezlerinden biri olacağı inancıyla her alanda önemli projeler ve çalışmalar hayata geçiriliyor” dedi.

İNDİRİMLİ ARAZİ TAHSİSİ

Kent merkezinde ve ilçelerde bulunan organize sanayi bölgelerinde yeni yatırımcılar için uygun parseller bulunduğunu belirten Vali Ozan Balcı, “Tokat OSB’de yüzde 60; Erbaa, Turhal, Niksar ve Zile OSB’de yüzde 80 indirimle arazi tahsisi yapılmakta. OSB’lerin altyapı, üstyapı, çevre düzenlemeleri yeniden elden geçirilmekte sosyal imkanlar sağlanmakta ve arıtma sistemi yapımları hızla devam etmekte. Anaokulları hizmete açıldı. OSB’lerin genişlemesi için de çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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‘ÜRETİM VE HASILA ARTACAK’

TARIMSAL ürünler, UNESCO Dünya Doğal Miras Geçici Listesindeki Ballıca Mağarası, özgün pişirme ve saklama tekniklerine sahip yöre mutfağı, tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri ve güzellikleriyle Tokat’ın dikkat çektiğini dile getiren Vali Ozan Balcı,

“Tokat il genelinde tarıma elverişli toplam 3 milyon 726 bin 860 dekar alan var. 2 milyon 320 bin 350 dekar sulanabilir alanın 570 bin 900 dekar alanı sulanıyor. Devletimizin devam eden yatırımları tamamlandığında bu alana yaklaşık 500 bin dekar alan daha eklenecek. Üretim ve hasıla artacak” dedi.

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‘DÜNYAYA AÇILACAĞIZ’

VALİ Dr. Ozan Balcı sözlerine şöyle devam etti: “Tokat devam eden çevre illerle bölünmüş karayolu bağlantılarının hayata geçirilmesi ve uluslararası niteliğe sahip havalimanının açılmasıyla; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ve vizyonuna ulaşacak, dünyaya açılacak, ihracata dayalı tarımsal sanayinin merkezi olarak bütün dünyaya tarımsal ürünlerini ihraç edebilecek ve hak ettiği konuma gelecektir. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum ve biliyorum ki Tokatlı hemşerilerim de bu inancı yürekten destekliyor. Bu bir bayrak yarışı, bu şehrin gelişmesi ilerlemesi ve hedeflerine ulaşması için ekiplerimizle birlikte aşkla, şevkle, yılmadan, yorulmadan, bahane bulmadan, bana ne demeden çalışıyoruz.”