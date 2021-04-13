Son Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları şartıyla öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara