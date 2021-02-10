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Ekonomi
Haber Giriş: 10.02.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Tohumluk üretim hakkı (royalty) satılacaktır

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Tohumluk üretim hakkı (royalty) satılacaktır
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Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Niğşah ve Saruhan patates çeşitlerinin ıslahçı hakkı payı ve tohumluk üretim miktarı 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c ve ilgili maddeleri gereğince açık teklif usulü satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhale, 24 Şubat 2021 günü saat 14.00’te Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak No: 2 51100 Merkez/Niğde adresinde yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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