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Togg'un uygulaması bugün yayımlandı! Trumore ile farklı deneyimler yaşanacak

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#Togg#Trumore#Uygulama
Toggun uygulaması bugün yayımlandı Trumore ile farklı deneyimler yaşanacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 06:57

Togg sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Togg, Trumore'un kullanıcılarına gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen uygulamaları ile akıllı yaşam alanındaki dijital platformunu deneyimletiyor. Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için Trumore bugün App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacak.

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Togg sosyal medya hesabı Twitter üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Akıllı cihaz olarak tanımlanan Togg'a destek verecek olan Trumore uygulaması platformlarda yayımlandı.

TRUMORE PLATFORMLARDA

Yapılan paylaşım ile kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan Trumore'un bugün App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacağı açıklandı.

AKILLI ŞEHİRLER İÇİN TRUMORE DENEYİMİ

Togg, Trumore'un kullanıcılarına kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen uygulamaları ile akıllı yaşam alanındaki dijital platformunu deneyimletiyor.

Kullanıcı ihtiyaçlarını anlayan yapay zeka günlük rutinleri planlıyor, asistanlık yapıyor. Akıllı rotalama ile uygun şarj istasyonuna göre, park yeri planlama, sipariş verebilme ve ödeme yapabilme gibi çözümleri sunuyor.

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Kazandıran blokzincir tabanlı fintek çözümleri ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sağlıyor. Sürekli gelişen iş ortaklığı ağıyla kullanıcılarına daha fazlasını deneyimletiyor.

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#Togg#Trumore#Uygulama

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