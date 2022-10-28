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TOGG'un renkleri belli oldu!

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#TOGG#TOGG Renkleri#Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu
TOGGun renkleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 21:00

Yarın gerçekleştirilecek olan, TOGG’un Gemlik'teki fabrikasının açılışı öncesi, 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkarılacak olan TOGG'un elektrikli C SUV modelinin renkleri de belli oldu. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, altı farklı renkte satışa sunulacak TOGG'un renklerine; “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimleri verildi

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Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG'un yarınki Gemlik Fabrikası açılışı öncesi,2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağını duyurduğu elektrikli C SUV modelinin renklini de açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'dan (TOGG) "Türkiye’nin Renkleri" başlığı ile yapılan açıklamada, C SUV modeli için açıklanan altı renk; “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimleri ile duyuruldu.

Açıklamada, "'Bir otomobilden fazlası' için yola çıkan TOGG, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni kullanıcılarıyla buluşturacak. TOGG, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarladığı ilk akıllı cihazının dış renklerine “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimlerini verdi. TOGG, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu." ifadelerine yer verildi.

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TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş ise yaptığı açıklamada, “Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi ‘duygusal’ Doğu kültürü ve ‘rasyonel’ Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden  ilham aldık. ‘Anadolu’, ‘Gemlik’, ‘Oltu’, ‘Kula’, ‘Kapadokya’ ve ‘Pamukkale’ isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri TOGG'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi. 

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TOGGun renkleri belli oldu
TOGGun renkleri belli oldu
TOGGun renkleri belli oldu
TOGGun renkleri belli oldu
TOGGun renkleri belli oldu
TOGGun renkleri belli oldu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOGG#TOGG Renkleri#Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

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