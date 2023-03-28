Togg'un ön siparişi 177 bin 467'ye ulaştı

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Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177 bin 467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz." denildi.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci bugün sona erecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, yarın noter huzurunda yapılacak.