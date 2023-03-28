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Togg'un ön siparişi 177 bin 467'ye ulaştı

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#Togg#Teknoloji#Bursa
Toggun ön siparişi 177 bin 467ye ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 14:21

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ön sipariş başvuru sayısı yarın gerçekleştirilecek çekiliş öncesi 177 bin 467'ye ulaştı.

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Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177 bin 467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz." denildi.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci bugün sona erecek.

Toggun ön siparişi 177 bin 467ye ulaştı

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, yarın noter huzurunda yapılacak.

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#Togg#Teknoloji#Bursa

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