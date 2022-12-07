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Togg'un mobil uygulaması Trumore'un lansmanı yapıldı

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#Togg#Trumore#Mobil Uygulama
Toggun mobil uygulaması Trumoreun lansmanı yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 16:48

Togg'da bir yenilik daha duyuruldu. Togg'un ekosisteminde büyük bir rol oynayacak mobil uygulaması Trumore'u yakında yayınlanacak.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ekosistem çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Doğuştan elektrikli Togg'un Zorlu AVM'de gerçekleşen etkinliğinde ekosisteminin yapı taşlarından biri olan Trumore tanıtıldı.

Togg’un yeni markası ‘Trumore’ mobil cihazlarda bir platform olarak karşımıza çıkacak. Yakında App Store, Google Play ve App Gallery’de yayınlanacağı açıklanan Trumore'a ilişkin bazı ipuçları verildi.

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TOGG TRUMORE'DA NELER OLACAK?

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda uygulamada neler yapılabileceğine dair ipuçları da verildi. Buna göre uygulama, ‘Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir’ konseptini hayata sokacak.

Bu konseptler, uygulama için şu şekilde açıklandı:

Geliştir: İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi
Oyna: Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri
Gez: Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler
Kazan: Kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimlerini sunan Fintek çözümleri

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#Togg#Trumore#Mobil Uygulama

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