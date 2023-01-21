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Togg’un mobil uygulaması açıldı

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#Togg#Mobil Uygulama#Araç Siparişi
Togg’un mobil uygulaması açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

TOGG’un içerisinde birçok farklı özellik bulunan akıllı telefon uygulaması Trumore dün itibarıyla kullanıma açıldı.

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App Store, Google Play ve AppGallery isimli akıllı telefon uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek Trumore’da, 4 ana kategori üzerinden kullanıcılara sürekli geliştirilen bir mobilite deneyimi sunulacak.

NELER SUNUYOR

Trumore 4 ana başlıkta şu hizmetleri sunacak:

* Earn.more (Kazan): Kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan Fintek çözümleri burada yer alacak. E-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme hizmetleri gerçekleştirilebilecek. Mil, NFT, Toggen gibi ödül programları ve dijital sanat koleksiyonları da bu bölümde yer alacak.

* Go.more (Gez): Kullanıcıları gezdiren kişileştirilmiş rota önerilerinde bulunan konum bazlı hizmetler bu bölümde bulunacak. Yani uygulama üzerinden şarj ağı, yol maliyeti hesabı, elektrik üretim hesaplama, rezervasyon işlemleri yapılmasına imkân tanınacak.

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* Play.more (Oyna): Akıllı yaşam çözümleri, kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları, akıllı sağlık uygulamarının yer aldığı bölüm burası olacak.

* Scale.more (Keşfet): THY, Hopi ve Trendyol gibi işbirlikleri kapsamında oluşan hizmetler buradan görücüye çıkaracak.

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ARAÇ SİPARİŞİ DE VERİLEBİLECEK

ŞUBAT ayında ön siparişe açılacak Togg’un ilk elektrikli otomobili için ön siparişleri Trumore üzerinden de verilebilecek. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, konuyla ilgili olarak, “Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler” demişti.

 

 

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#Togg#Mobil Uygulama#Araç Siparişi

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