Togg’un ilk mağazası Zeytinburnu’nda açıldı

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Yerli otomobil Togg’un İstanbul’daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul’da Zeytinburnu’nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce Togg’u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu’nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

Gözden Kaçmasın Togg Deneyim Merkezi Adana'da açıldı Haberi görüntüle

Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak. Teslimat tarihleri ilerleyen zamanda belli olacak.

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DENEYİM MERKEZLERİ

İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir

İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan

Ankara, Çankaya

Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

TOGG MOBİL DENEYİM MERKEZLERİ

Antalya

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa

İstanbul, Ümraniye

Kayseri, Kocasinan

Samsun, İlkadım

TOGG SERVİS NOKTALARI

Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Ankara, Etimesgut

Antalya, Kepez

Antalya, Muratpaşa

Balıkesir, Bandırma

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa, Nilüfer

Çorum, Merkez

Diyarbakır, Bağlar

Erzurum

Eskişehir, Odunpazarı

Gaziantep, Şehitkamil

İstanbul, Avcılar

İstanbul, Üsküdar

İstanbul, Zeytinburnu

İstanbul

İzmir, Bornova

İzmir, Çiğli

Kayseri

Kocaeli, Gebze

Samsun

Şanlıurfa, Haliliye

Trabzon, Ortahisar

Togg teslimat noktaları

Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Antalya, Kepez

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Diyarbakır, Bağlar

Erzurum

İstanbul, Zeytinburnu

İstanbul

İzmir, Bornova

Kayseri

Samsun