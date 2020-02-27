TOGG’un ‘gövdesi’ için harekete geçtiler

Türkiye’nin yarım asırlık hayali yerli otomobil projesinin hayata geçirilmesini çok değerli bulduğunu manevi değeri olan bir iş olarak gördüğünü ifade eden Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, “Diğer taraftan teknoloji, inovasyon ve çevre bilincinin yükselmesi hayatın her alanında olduğu gibi otomobil sektöründe de köklü değişikliklere yol açıyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde hibrit ve elektrikli otomobillere olan ilgi hızla artıyor. İşte bu nedenle standart bir otomobil yerine Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelini üretiminin yapılacak olması ülkemizin vizyonunu ortaya koyuyor. TOGG öncülüğünde hayata geçirilen otomobil sadece ülkemizde değil, dünyada da ilgi görecektir” dedi.









YÜKSEK KATMA DEĞER

Coşkunöz Holding olarak otomotiv yan sanayinde Türkiye adına birçok ilke imza attıklarını ve global arenada da gururla temsil etmeye devam ettiklerini söyleyen Acay, “Daima ‘yüksek katma değere’ odaklanıyor, Ar-Ge ve inovasyona ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda 2006 yılında çalışmalara başladığımız ve 2010 yılında Ar-Ge Merkezi unvanı alan Coşkunöz Ar-Ge ile otomotiv alanındaki çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sac şekillendirme kalıplarının tasarımında, en güncel teknolojiler ile yüksek katma değer sağlayan, maliyet ve zaman açısından en etkin olan çözümü sunmak için çalışıyoruz. Araç hafifletme çalışmalarında en kritik teknolojilerden olan lazer ve sürtünme karıştırma kaynağı uygulamaları ile ilgili faaliyet yürüten Türkiye’deki ilk ve tek Ar-Ge merkeziyiz. Yurtiçindeki çalışmalarımızın yanı sıra yurtdışında da mevcut ve yeni yatırımlarımızla büyümeye devam ediyoruz. Otomotiv sektöründe; Coşkunöz Metal Form, Coşkunöz Kalıp Makina, Coşkunöz Alabuga, Coşkunöz MA ve MMK Coşkunöz – Alabuga şirketlerimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 85’ini karşılayan ilk beş büyük araç üreticisi için üretim yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

DONANIMA SAHİBİZ

Coşkunöz Holding’in temellerinin 1950 yılında atıldığını, ilk patentli kumaş markalama makinesini üreterek başladıklarını dile getiren Erdem Acay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Köklü geçmişimiz, sahip olduğumuz mühendislik kadromuz, bilgi-birikimimiz, üretim altyapımızla bu alanda ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında yer alıyoruz. Dolayısıyla yerli otomobili destekleyecek ve katkı sunacak tüm donanıma sahibiz. Başta tasarım, sanal testler, mühendislik ve üretim dahil görünür parçalar olmak üzere, tüm gövde sac parçaları ve şasi parçalarını üretmeye talibiz. Bu ürünleri üretimi için ek istihdam yaratmaya da hazırız.”