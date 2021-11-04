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TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi

#TOGG#Yerli Otomobil#Bakan Varank
TOGGun elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hazırlandığını duyurduğu elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkındaki iki standardın detayları belli oldu. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı"nda, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekler, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konum, şarj yönteminin seçimi, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeler ve işaretleme gerekleri yer alıyor.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobili planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken, Bakanlık da gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyor.

TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalar devam ediyor. 2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor.

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Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor. Böylece gelecek yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısının da çok hızlı şekilde büyümesi bekleniyor.

Bu kapsamda şarj ekosistemini kısa zamanda istenilen seviyeye ulaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımlar hayata geçirilmeye başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda "Elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkında 2 önemli standart yayımladık" diye ifade ettiği standardın detayları oluşturuldu.

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İLKE VE TAVSİYELER YER ALIYOR

Elektrik şarj istasyonlarının güvenli kurulumları için teknik kriterleri içeren "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri" standardı TSE tarafından hazırlandı.

Standart, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekleri, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konumu, şarj yönteminin seçimini, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeleri ve işaretleme gereklerini içeriyor.

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Standart, şarj sistemlerinin, şebekeye bağlanmasını sağlayan elektrik tesislerinin tasarımı, kurulumu, monte edilmesi, doğrulanması ve güvenlik gereklerini kapsıyor. Şarj yöntemleri, konum seçimi gibi kılavuz bilgiler de standardın içeriğinde yer alıyor. Standart, şarj ünitelerinin yerleştirilecekleri yerler ile ilgili gerekleri, ilkeleri ve tavsiyeleri de barındırıyor.

Mayıs ayında da elektrikli araçlar ve şarj sistemleri ile ilgili üreticiler, tüketiciler ve mevzuat yapıcıları için ortak bir dil oluşumuna katkı sağlamak için temel terimleri ve tanımları kapsayan "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar" standardı TSE tarafından hazırlanmıştı.

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"GEREKLİ ALTYAPI HAZIRLIKLARINI YAPIYORUZ"

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Bakan Varank, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’nin Otomobili'nin test süreçleri planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Bakanlık olarak bizler de gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan standartlar, elektrikli araçlara dair bir ekosistem ile altyapı ve yan sanayisinin hızlı bir biçimde oluşumuna katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

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TSE'nin hazırladığı milli standartların ekosisteme bazı kolaylıklar getireceğini bildiren Varank, "Öncelikle ülkemizde tüm paydaşların aynı dili kullanmaları sağlanarak teknik düzenlemelerde ortak dil oluşumuna katkı sunuldu. Şimdi Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı ile de elektrikli araç şarj istasyonlarının uluslararası standartlara uygun, kullanıcı açısından güvenli, üreticiler açısından da etkin şekilde kurulumunun sağlanması temin edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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#TOGG#Yerli Otomobil#Bakan Varank

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