Togg'dan yeni paylaşım... Açılışa saatler kaldı

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Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Togg otomobilinin fabrikasının açılışına saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açacağı fabrikaya binlerce davetli gelmeye başladı.

Togg ise güne özel Twitter'dan paylaşımda bulundu. Togg "Dün, bugün, gelecek... Devrim mühendislerine saygıyla. YeniLig şimdi Gemlik" paylaşımını yaptı ve Devrim ile Togg'un otomobillerinin bir arada olduğu fotoğrafı ekledi.

SATIŞ 5 AY SONRA

Açılışla birlikte bugüne kadar prototip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan TOGG’un C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek. Hemen ardından ise C-SUV yollara çıkmaya hazır olduğunu belgelemek üzere akredite test merkezlerine gönderilecek. Yaklaşık 5 ay sürecek homolagasyon testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak. 15-18 boyunca yalnızca Türk tüketicilerinin talebine karşılık verecek olan TOGG, daha sonra başta Almanya ve Fransa gibi ülkeler olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirecek. Mart 2023’te satışa çıkacak C-SUV’un ardından 2025 yılında C segmentindeki tamamen elektrikli Sedan satışa sunulacak. Bu modeli sırasıyla C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek.

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YABANCI GAZETECİLER DE YAKINDAN TAKİP EDECEK

TOGG’un Gemlik’teki törenini yurtiçinden 100’ün üzerinde gazeteci izleyecek ve tüm gelişmeleri gün boyunca izleyicilere aktaracak. Bununla birlikte, bazı yabancı basın mensupları da TOGG’un davetlisi olarak Türkiye’nin otomobilini üretecek devasa tesisin açılışını yakından takip edecek.

SADECE FABRİKA DEĞİL AYNI ZAMANDA ‘KAMPUS’

GEMLİK’teki tesis yalnızca bir fabrika olarak hizmet vermeyecek. Bu yüzden ismi ‘TOGG Gemlik Kampusu’ olarak anılacak. Çünkü, burada araç üretiminin yanında mobilite ürünleri, Ar-Ge merkezi, kullanıcı deneyim merkezi ve test pisti de yer alacak. Dileyenler TOGG’un Gemlik Kampusu’nu ziyaret ederek burada mobilite ekosistemine yönelik güncel teknolojileri yakından deneyimleyebilecek.

C-SUV 5 AY SONRA SATIŞA ÇIKACAK

Togg'un fabrikasında yılda 17-18 bin adet üretilecek otomobillerden ilki C-SUV segmentinde olacak. 5 ay sürecek homologasyon testlerinin ardından onay belgesi alacak olan Togg, Mart 2023'te satışa sunulacak.

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TOGG C-SUV’A 6 FARKLI RENK SEÇENEĞİ!

TOGG dün yaptığı paylaşımla 2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunacağı C-SUV modelinin renklerini paylaştı. Açıklamada, C-SUV’un 6 farklı renk seçeneğine sahip olacağı ve bu renklerin isimlerini Türkiye’nin güzelliklerinden aldığı belirtildi. İsimler ise Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale şeklinde sıralandı.