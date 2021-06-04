TOGG’dan sermaye atağı

Türkiye otomotiv sektörünün en önemli yatırımları arasında yer alan Türkiye’nin Otomobili’nin (TOGG), 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesiyle nakden 846 milyon 774 bin TL arttırılarak 150 milyon TL’den 996 mlyon 774 bin TL’ye çıkarıldı. KAP’a dün yapılan açıklama ile duyurulan bu sermaye arttırımı sonrası TOGG, Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi konumuna yükseldi.

HİSSE DAĞILIMI DEĞİŞECEK

Şirketten yapılan açıklamada hisse dağılımının da değişeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Şirketin sermaye arttırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak. Buna göre kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye arttırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin TOGG’daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlandıkça ilave bilgilendirme yapılacaktır.” TOGG hissedarları Turkcell, Zorlu ve Anadolu Grubu’ndan KAP’a yapılan açıklamalarda ise sermaye artırımı sonrasında KÖK’ün TOGG sermayesinde kalan yüzde 2.9 payının yüzde 0.2’lik kısmını da satın almak için işlemlere başladıkları duyuruldu. Halka açık olmayan BMC ise henüz açıklama yapmadı ancak sürecin tamamlanmasından sonra BMC’nin de hissesinin yüzde 23’e çıkması, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iştirakteki yüzdesinin de 8’e çıkması bekleniyor.



HEDEFTEN 1 YIL ÖNCE

Ocak 2020’de Bilişim Vadisi’nde Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CEO Gürcan Karakaş, “2022 yılında ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olacağız” demişti. Şirket bu hedefi 1 sene öncesinde gerçekleştirdi.



FABRİKA TAM GAZ, ARAÇ 2022’DE YOLDA

Türkiye'nin Otomobili’nin Gemlik’teki tesislerinin inşaatı aracın 2022 yılında yollara çıkartılabilmesi için son hızla sürüyor. Boya tesisinde temel altı su yalıtım işleri bitirilirken, temel demir ve beton işleri de tamamlandı. Gövde tesisinde temel beton işlerinin yüzde 95’i tamamlandı. Kolon motajının yüzde 10’u bitirildi. Montaj tesisinde, temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85’i, temel demir imalatının yüzde 80’i ve temel beton işlerinin yüzde 58’i tamamlandı. Enerji tesisinde de temel faaliyetleri tamamlanırken, kolon ve döşeme imalatları başladı. Arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, tesis ana giriş, batarya ve su işleme tesislerinin ise temel güçlendirmeleri tamamalandı. 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi planlanıyor.



TOGG’UN KOKPİT ÜRETİMİ KOCAELİ’NDEN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de TOGG için yerli ve milli imkânlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv’i ziyaret etti. Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv’in, Türkiye’nin Otomobili’nin önemli yerli tedarikçilerinden ve paydaşlarından biri olduğunu belirterek, “TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz” ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Kocaeli’de bulunan Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) incelemelerde bulundu. Otomobiller için iç ve dış plastik bazlı kompleks parçalar üreten Farplas Otomotiv’i ziyaret eden Varank, Fark Holding Üst Yöneticisi Ömer Burhanoğlu’ndan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaret sırasında Bakan Varank’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da eşlik etti. İşçilerle sohbet eden Varank, Renault’un Megane modelinde kullanılan fan taşıyıcısının metal sac montajını da yaptı.







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