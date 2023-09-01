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Togg'dan hızlı teslimat

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Teslimat#Otomobil
Toggdan hızlı teslimat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 16:49

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ağustos ayı teslimat sayısı 1965 otomobille, mayıs, haziran ve temmuz aylarının toplam teslimatını geride bıraktı.

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Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini, 1 ayda geçtik" ifadelerine yer verildi. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında teslim edilen Togg T10X adedinin 1435 olduğu kaydedildi. 

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#Togg#Teslimat#Otomobil

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