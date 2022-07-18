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TOGG'dan heyecanlandıran haber! Hazırlıklar başladı

#TOGG#Gemlik Tesisi#Elektrikli SUV

Temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan Togg Gemlik Tesisi’nde planlar doğrultusunda iki yılda deneme üretimi hazırlıkları başladı. ‘Bir Fabrikadan Daha Fazlası’ olarak tanımlanan Gemlik Tesisi’nde, bu yılın son çeyreğinde ilk seri üretim akıllı cihaz banttan inecek.

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Togg’un Gemlik Tesisi’nde, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi için geri sayım başladı. Gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provaların başarılı bir biçimde gerçekleştirildiği tesiste, deneme üretimi hazırlıkları sürüyor. 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olan boyahanede, ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı.

TOGGdan heyecanlandıran haber Hazırlıklar başladı


Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan Gemlik Tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Togg’un ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan doğuştan sürdürülebilir Gemlik Tesisi’nde, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi için geri sayım başladı. Gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provaların başarılı bir biçimde gerçekleştirildiği tesiste, deneme üretimi hazırlıkları sürüyor. 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olan boyahanede, ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı. Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan Gemlik Tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. 

TOGGdan heyecanlandıran haber Hazırlıklar başladı


İlk olarak C-SUV pazara çıkacakTogg’da, Avrupa normlarında teknik yeterlilik (sertifikasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

TOGGdan heyecanlandıran haber Hazırlıklar başladı


İKİNCİ YILINDA RAKAMLARLA TOGG GEMLİK TESİSİ

* Togg Gemlik Tesisi’nin temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atıldı. Tesisin üst yapı çalışmaları Ocak 2021’de başlatıldı. 

* Gemlik Tesisi’nin zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. 536 bin metreküp kazı çalışması, 493 bin metreküp yapısal dolgu yapıldı. Tesis inşasında 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. 230 bin metrekare yalıtım yapılırken, 33 bin ton çelik kolon kullanıldı. Toplam cephe panel 55 bin metrekare olurken, 520 bin metre elektrik kablolama yapıldı. Tesise 160 bin metre boru hattı döşendi.

* Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı ve ekipman montajları tamamlandı.

* 1.6 kilometrelik test pisti inşası tamamlandı.

* 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, 230 bin metrekare kapalı alana sahip.

TOGGdan heyecanlandıran haber Hazırlıklar başladı


* İnşaatında 9 bin 700 kişinin görev aldığı tesiste, 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Gemlik Tesisi, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

* Tesisteki çalışmalar, 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren togg.com.tr ve Togg Youtube kanalı üzerinden 7/24 anlık olarak izlendi. Canlı yayını şu ana dek 2 milyondan fazla kişi izledi.  

* Tesiste 2030 yılına kadar toplam 1 milyon adet akıllı cihaz üretim hedefi var.

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#TOGG#Gemlik Tesisi#Elektrikli SUV

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